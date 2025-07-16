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 | Berrak Arıcan

ABD yeniden felaketi yaşıyor! New Jersey'deki selde can kaybı

ABD'de New Jersey eyaletini sel vurdu. Şiddetli yağışlarda bir araç dereye sürüklendi ve 2 kişi hayatını kaybetti. Acil durum ilan edilen eyalette, ''Herkesin tetikte kalması gerekiyor'' uyarısında bulunuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:55

ABD’nin New Jersey eyaleti başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan sel felaketinde can kaybı yaşandı. New Jersey’nin Plainfield şehrinde pazartesi günü başlayan şiddetli yağışların yol açtığı selde bir aracın dereye sürüklenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şehir yetkilisi, kurtarma ekiplerinin hızla müdahale ettiğini ancak her 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.

ABD yeniden felaketi yaşıyor! New Jersey'deki selde can kaybı

Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, "Benzersiz değil, ama şu anda yüksek nem, yüksek sıcaklık ve yüksek şiddeti gibi bir hava modeli içindeyiz. Herkesin tetikte kalması gerekiyor" dedi.

ABD yeniden felaketi yaşıyor! New Jersey'deki selde can kaybı

Orta Atlantik ve Kuzeydoğu genelinde yaklaşık 100 ani sel uyarısı yapıldı. Sel ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerdeki birçok havaalanında yüzlerce uçuş ertelenirken, bazıları da iptal edildi.

METROLARI SU BASTI

New York metrosunun sular altında kalmasına ilişkin Metropolitan Ulaşım Otoritesi (MTA) Başkanı ve CEO’su Janno Lieber tarafından yapılan açıklamada, şehrin kanalizasyon sisteminin yağmura dayanamayarak metro tünellerine ve istasyonlara geri taştığını söyledi. Lieber, "Geçen gece olan şey, sistemimizde gerçekliğin bir parçası. Bu tür geri taşmalar saatte 4,5 santimetreden fazla düştüğünde yaşanabilir. Bu kilit noktalarda sistemin kapasitesini artırmaları için New York şehriyle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD yeniden felaketi yaşıyor! New Jersey'deki selde can kaybı

Metro seferlerine ilişkin açıklama yapan Lieber, gece boyunca yüzlerce kişinin çalışmasının ardından şu anda metro hizmetinin tamamen geri döndüğünü, Long Island Demiryolu ve Metro Kuzey banliyö tren hatlarının da tam kapasite çalıştığını söyledi.

ABD yeniden felaketi yaşıyor! New Jersey'deki selde can kaybı

ABD'nin New Jersey eyaletinin bazı bölgeleri ile New York şehri ve Pensilvanya eyaletinin bazı kesimleri, pazartesi günü aralıksız sağanak yağışlarla sular altında kalmıştı. Birçok araç, yolların sular altında kalması nedeniyle güçlükle ilerlemiş, metro istasyonlarını da su basmıştı. New York metrosundan yayılan görüntülerde, istasyon merdivenlerinin şelaleye döndüğü, istasyonda patlayan zeminden tazyikli su çıktığı ve yolcuların vagonlarda mahsur kaldığı görülmüştü. New Jersey Valisi Phil Murphy, ani sel baskınları ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

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ETİKETLER
#yağış
#new jersey
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#sel felaketi
#Hava Durumu
#New York
#Sel Uyarısı
#Dünya
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