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 | Berrak Arıcan

ABD'de Teksas'ın ardından New Jersey sele teslim: Acil durum ilan edildi

ABD'de Teksas'ın ardından New Jersey sele teslim oldu. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle acil durum ilan edildi. New York metrosunu ise su bastı.

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ABD'de Teksas'ın ardından New Jersey sele teslim: Acil durum ilan edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:03

ABD'nin eyaletini bazı bölgeleri ve Pennsylvanya eyaletinin bazı kesimleri dün geceden bu sabaha kadar süren aralıksız sağanak yağışlarla sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar, birçok aracın yollarda mahsur kalmasına, yolların sular altında kalmasına ve su baskınlarına yol açtı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

New Jersey Valisi Phil Murphy, ani baskınları ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalette ilan edildiğini bildirdi. Murphy, "Evlerinizde kalın ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu. New Jersey'de Somerville ve Plainsville gibi ilçelerde arabalar ve acil müdahale araçları sulara gömülürken, bazı araçların kısmen devrildiği görüldü.

ABD'de Teksas'ın ardından New Jersey sele teslim: Acil durum ilan edildi

NEW YORK METROSUNU SU BASTI

New York metrosu, su basması sonucu kısmen durma noktasına geldi. Manhattan bölgesinde 1, 2 ve 3 numaralı hatların seferleri askıya alındı. 23. Cadde istasyonundaki görüntülerde, zeminden fışkıran suyun turnike bölgesini bastığı ve yolcuların koltuklara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Queens bölgesinde ise Forest Hills yönündeki M ve R tren hatlarında ciddi gecikmeler yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, istasyon merdivenlerinin şelaleye döndüğü ve yolcuların vagonlarda mahsur kaldığı anlar yer aldı.

ABD'de Teksas'ın ardından New Jersey sele teslim: Acil durum ilan edildi

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Manhattan bölgesinin doğu yakasında yer alan, kontrollü erişime sahip otoyol olan FDR East River Drive'da da su seviyesi araç lastiklerine kadar yükseldi. Sürücüler, akıntıya karşı araçlarıyla yavaş yavaş ilerleyebildi. Karayollarında mahsur kalan araçlar nedeniyle şehre giriş ve çıkışta ciddi aksaklıklar meydana geldi.

ABD'de Teksas'ın ardından New Jersey sele teslim: Acil durum ilan edildi

BODRUM KATTAKİLERE ÖNEMLİ UYARI!

New York City Acil Durum Yönetimi'nden dün yapılan açıklamada, şehir halkına bodrum kayında kalmamaları ve acil durum çantalarını hazır bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Sel ölümcül olabilir ve çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleşebilir. Bodrumlar ve yer altı alanları dakikalar içinde su ile dolabilir" denildi.

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ETİKETLER
#new jersey
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#Yol Kapatma
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