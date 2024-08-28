ABD yeniden Libya'ya yaklaşıyor! Hafter'i tercih ettiler

28 Ağustos 2024 07:09 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 07:09

Eskişehir'den sonra bu kez Almanya! Önüne gelene bıçakla saldırdı

Eskişehir'den sonra bu kez Almanya! Önüne gelene bıçakla saldırdı

Kundakçı kadından şoke eden itiraf: İtfaiyecilere zaafım var!

Kundakçı kadından şoke eden itiraf: İtfaiyecilere zaafım var!

ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu ortak askeri komutanlığında (CENTCOM) görev yapan General Michael Langley ve Trablus'taki ABD büyükelçiliği maslahatgüzarı Jeremy Bendt, Salı günü Bingazi'de , Genelkurmay Başkanı Mareşal Halife Hafter ile bir araya geldi.

ABD büyükelçiliği, X aracılığıyla yaptığı duyuruda, Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) ve Libya'nın iki rakip hükümetinden birinin önemli bir destekçisi olduğunu duyurdu.

SÖZDE DİYALOG ÇAĞRISI

Washington'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "ABD, Libya'daki tüm tarafları, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun katkılarıyla İstikrarı korumak ve mevcut gerilimlerin daha fazla tırmanmasını önlemek için yapıcı bir şekilde diyaloga girmeye çağırıyor" denildi.

2014 yılında iç savaşın başladığı günlerde Libya’daki personelini yoğun askeri önlemler eşliğinde geri çeken ABD’nin o günden beri bu ülkede büyükelçiliği bulunmuyordu. Ancak geçtiğimiz mart ayında ABD Başkanı Biden ve yönetimi ülkedeki ABD diplomatik varlığını yeniden tesis etme niyetini Kongre'ye bildirmiş, Libya'ya yeniden büyükelçi atanması gündeme gelmişti.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Amerikan diplomatik misyonunun, uluslararası alanda tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'nin (GNU) Libya Merkez Bankası Başkanını görevden alma kararının ardından, ülkenin petrol ve gaz ihracatının çoğunun durdurulduğu bir ortamda bu ziyareti gerçekleştirmesi dikkat çekti.