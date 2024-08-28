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Kundakçı kadından şoke eden itiraf: İtfaiyecilere zaafım var!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 06:13 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 06:24
Kundakçı kadından şoke eden itiraf: İtfaiyecilere zaafım var!

Yunanistan'da kırsal alanda arka arkaya çıkan 3 yangının ardından kundakçı olduğu belirlenen bir kadın tutuklandı. Kundakçı, itfaiyecilere duyduğu zaaf yüzünden yangınları çıkardığını itiraf etti!

Yunanistan'ın Tripoliçe kentine bağlı kırsal alanda dün 3 kez art arta çıkan yangının bir kadın tarafından kasten çıkarıldığı belirlenirken, yakalanan kadının verdiği ifadedeki itirafı ülkenin gündemine oturdu.

3 AY HAPİS CEZASI!

Skai'de yer alan habere göre, kadın polis sorgusunda itfaiyecileri görmeyi çok sevdiğini ve onlara duyduğu bu zaaf yüzünden yangınları başlattığını söyledi.

44 yaşındaki kadın için 3 yıl hapis istemiyle dava açılırken bu cezanın 2 ay hapis ve 1000 para cezasına çevrilmesi bekleniyor.

BİR KUNDAKÇI DA DOKSAT'TA

Diğer yandan yine Yunanistan'da Drama bölgesine bağlı Doksat şehrinde kırsal bölgede art arda 3 orman yangını başlattığı iddiasıyla tutuklanan 51 yaşındaki bir adama 15 ay hapis cezası verildi. Bu ceza, mahkeme tarafından daha sonra 3 ay hapis ve 1400 euro para cezasına çevrildi.

İtfaiye ekiplerinin tehlikeli boyutlara ulaşmadan müdahale ettiği yangının, kentin yüksek kesimlerinde küçük alanları tahrip ettiği kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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