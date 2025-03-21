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 | Sule Altinel

ABD'de 45 yıllık tarihi adım! Trump imzayı attı, Eğitim Bakanlığı kapatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Bakanlık tamamen kaldırılarak, eğitimin idaresi eyaletlere verildi.

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ABD'de 45 yıllık tarihi adım! Trump imzayı attı, Eğitim Bakanlığı kapatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 05:09
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 05:09

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ABD kamuoyu açısından tarihi bir adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılacağını belirtti.

"45 YILLIK TARİHİ BİR ADIM"

"Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım." ifadesini kullanan Trump, bu adıma hem Cumhuriyetçilerin hem de birçok Demokratın destek verdiğini söyledi.

"ARTIK EĞİTİMİN İDARESİNİ EYALETLERE GERİ DÖNDÜRECEĞİZ"

Eğitim konusunda federal bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını savunan Trump, "Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz." dedi.

ABD'nin eğitim alanında olması gereken yerde olmadığını ve bu noktada yapılması gereken çok iş olduğunu anlatan Trump, eyalet yönetimlerinin zaten eğitim alanındaki asıl unsurlar olduğunu kaydetti.

"ABD olarak eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz." değerlendirmesini yapan Trump, "Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılacağını ve bu konuda Kongre'nin gerekli yasal adımı atması gerektiğini belirtmişti.

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