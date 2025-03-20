Hedefinde sadece madenler yok! Donald Trump'ın Ukrayna'dan bir isteği daha var

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamaya göre ABD, Ukrayna'nın sadece madenlerini değil nükleer enerji santrallerini de istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Seçim kampanyasını yürüttüğü sırada söylediği ''Savaşı 24 saatte bitiririm'' sözünü yerine getiremese de barış için çabalayan Trump, geçtiğimiz günlerde önce Rus lider Vladimir Putin ile ardından da Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Barışa her zamankinden daha yakın olduklarını ifade eden Trump'ın, Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Barış sürecinde Ukrayna ile maden anlaşması yapmak isteyen Trump'ın nükleer enerji santrallerini de ele geçirmek istediği ortaya çıktı.

TRUMP NÜKLEER ENERJİ SANTRALİNİ DE İSTİYOR

Beyaz Saray görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın nükleer enerji santrallerine sahip olma ihtimalinin de ele alındığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı açıklamada Trump ve Zelenski'nin Ukrayna'nın elektrik tedariki ve nükleer enerji santralleri konularını ele aldıklarını kaydetti. Trump'ın ABD'nin elektrik ve kamu hizmeti uzmanlığıyla bu santrallerin işletilmesinde çok yardımcı olabileceğini söylediği bildirildi. Rubio'nun açıklamasında “Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapı için en iyi koruma ve Ukrayna enerji altyapısına destek olacaktır” denildi.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise nükleer enerji santralleri konusunun sadece Rusya'nın elindeki Zaporijya tesisiyle ilgili olduğunu belirtti.

MADENLER KONUSUNDA ANLAŞMIŞLARDI

Öte yandan Donald Trump, ABD'nin yardımları karşılığında Ukrayna topraklarında ortaya çıkan nadir elementleri de istemişti. Taraflar arasında mutabakata varılmış ve geçtiğimiz günlerde değerli mineraller için anlaşma imzalanmıştı.