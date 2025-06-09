ABD'de açıklanamayan peş peşe ölümler seri katil iddialarını doğurdu! Bölge halkı endişe içinde

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Milton kasabasında ormanlık alanda 21 yaşındaki Adriana Suazo'nun cesedi bulundu. Norfolk Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suazo’nun bedeni saat 11:45 civarında yoldan geçen bir kişi tarafından fark edildi.

''KOŞULLAR ŞÜPHELİ''

Yetkililer, Suazo'nun cansız bedeninde belirgin darp ya da travma izi olmadığını, ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edileceğini bildirdi. Suazo’nun kız kardeşi Melanie Pizarro, Fox News Digital’e yaptığı açıklamada, kardeşinin ölümünün 'şüpheli' olduğunu ifade etti. Pizarro, şunları söyledi:

''Onun başına ne geldiğini bilmek istiyorum. Kimseyi suçlamıyorum ama koşulları kuşkulu. Ya ölmeden önce ya da ölüm anında biriyle birlikteydi. Ailemiz sadece gerçeği ve olayların nasıl geliştiğini bilmek istiyor.''

SERİ KATİL Mİ?

Son zamanlarda ABD'de peş peşe meydana gelen gizemli ölümler büyük bir endişeye neden oldu. Mart 2025’ten bu yana Massachusetts, Connecticut, Rhode Island ve Maine eyaletlerinde, çoğu ıssız ya da ormanlık alanlarda olmak üzere en az 13 ceset bulundu.

Cesetlerin bazıları parçalanmış halde, bazıları sahipsiz olarak bulunuyor. Ölümlerin kısa zamanda peş peşe gerçekleşmesi ve birbirine yakın bölgelerde olması seri katil iddialarını doğurdu. New York Post'un haberine göre yetkililer, henüz vakalar arasında adli tıp yoluyla kurulmuş doğrudan bir bağlantı bulunmadığını açıkladı.