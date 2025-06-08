Tekne alev alıp, havaya uçtu: 3 kişi yaralandı, 19 kişi yüzerek kurtuldu

Long Island Sound'da bir tekne havaya uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı, 19 kişi ise alevlerin arasından kendini suya attı ve yüzerek kurtulmaya çalıştı.

Long Island Sound'da Hart Adası yakınlarında bir tekne patladı. 22 yolcudan 3'ü yaralandı, 19 kişi kendini suya attı. Suya atlayanlar, adacığa yüzerek varmak zorunda kaldı. Yaralı olan 3 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Kaynaklar, yangının teknedeki bir patlama sonucu çıktığını belirtirken, yetkililer yangının çıkış nedeninin hala araştırıldığını söyledi.

''GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY DUMANDI''

New York Post'a konuşan bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Yürürken gördüğüm tek şey bir sürü dumandı. Yaklaşık 10 dakika süren çok yoğun, siyah bir dumandı. Oldukça ciddi olduğunu biliyordum."

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Sound'un batı ucunda yer alan Hart Adası yakınlarında gece gökyüzüne yükselen siyah duman sütunları görülüyor.