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 | Berrak Arıcan

Tekne alev alıp, havaya uçtu: 3 kişi yaralandı, 19 kişi yüzerek kurtuldu

Long Island Sound'da bir tekne havaya uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı, 19 kişi ise alevlerin arasından kendini suya attı ve yüzerek kurtulmaya çalıştı.

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Tekne alev alıp, havaya uçtu: 3 kişi yaralandı, 19 kişi yüzerek kurtuldu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 13:45

Long Island Sound'da Hart Adası yakınlarında bir tekne patladı. 22 yolcudan 3'ü yaralandı, 19 kişi kendini suya attı. Suya atlayanlar, adacığa yüzerek varmak zorunda kaldı. Yaralı olan 3 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Kaynaklar, yangının teknedeki bir patlama sonucu çıktığını belirtirken, yetkililer yangının çıkış nedeninin hala araştırıldığını söyledi.

Tekne alev alıp, havaya uçtu: 3 kişi yaralandı, 19 kişi yüzerek kurtuldu

''GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY DUMANDI''

New York Post'a konuşan bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Yürürken gördüğüm tek şey bir sürü dumandı. Yaklaşık 10 dakika süren çok yoğun, siyah bir dumandı. Oldukça ciddi olduğunu biliyordum."

Tekne alev alıp, havaya uçtu: 3 kişi yaralandı, 19 kişi yüzerek kurtuldu

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Sound'un batı ucunda yer alan Hart Adası yakınlarında gece gökyüzüne yükselen siyah duman sütunları görülüyor.

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