ABD'de azot gazıyla bir idam daha! Mahkumun son sözleri ortaya çıktı

27 Eylül 2024 14:24 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:43

ABD'nin Alabama eyaletinde 59 yaşındaki Alan Eugene Miller, 1999 yılında 3 kişiyi öldürmekten 2000 yılında ölüme mahkum edilmişti. Bugün azot gazıyla edilen ikinci kişi oldu.

ABD'nin Alabama​ eyaletinde 59 yaşındaki Alan Eugene Miller adlı mahkum dün gece sedyeye bağlandı ve yüzüne takılan maske aracılığıyla azot gazı verilerek idam​ edildi.

Azot gazıyla idam yöntemine tanıklık etmesine izin verilen bir muhabire göre, Miller sedyede yaklaşık 2 dakika boyunca titreyerek sarsıldı. Ayrıca ölmeden önce yaklaşık 6 dakika boyunca nefes alma sorunu yaşadı.

Son ana kadar masum olduğunu savunan Miller, yüzünü örten maskenin altından son sözlerinde "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım" ifadelerine yer verdi.

ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN ÖLÜME MAHKUM EDİLMİŞTİ

Eugene Miller, ABD'nin Alabama eyaletinde 1999 yılında 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında ölüme mahkum edilmişti. Alabama'da başka bir mahkum ilk kez 25 Ocak'ta aynı yöntemle idam edilmişti.

Alabama, ABD'de ölüm cezası için azot hipoksisini kullanan tek eyalet. Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de azot gazıyla idam yöntemine izin verildi ancak henüz kullanılmadı.

Alabama'da ikinci kez kullanılan bu idam yönteminde, mahkumun, vücudundaki tüm oksijen tükenene kadar azot gazı soluması sağlanıyor.

Uzmanlar söz konusu yöntemi "zalimce, acı verici ve işkenceli" olarak nitelendirirken, Birleşmiş Milletler (BM) de bu idam biçimini "devlet tarafından onaylanmış işkenceden başka bir şey değil" ifadeleriyle tanımlıyor.