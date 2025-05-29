ABD'de bir dönem sona erdi! Elon Musk Beyaz Saray’dan resmen ayrıldı

ABD’de federal harcamaları azaltmak amacıyla kurulan Doge (Department of Government Efficiency) adlı programda görev alan Elon Musk, Beyaz Saray’daki süresinin sona erdiğini açıkladı. “Özel Hükümet Çalışanı” statüsünde yılda en fazla 130 gün kamu hizmetinde yer alma hakkı bulunan Musk, görevden resmen çarşamba gecesi alındı.

“DOGE GÜÇLENECEK, KAMUDA YAYGINLAŞACAK”

Görevine veda ederken sosyal medya platformu X’ten bir açıklama yapan Musk, Başkan Trump’a teşekkür etti: “Özel Hükümet Çalışanı olarak planlı görev sürem sona ererken, israfa karşı mücadele etme fırsatı verdiği için Başkan Trump’a teşekkür ederim. DOGE görevi zamanla daha da güçlenecek ve hükümetin genelinde bir yaşam biçimi haline gelecek.”

Doge kapsamında yaklaşık 260 bin federal çalışanın işine son verildi ya da gönüllü ayrılmaları sağlandı. Ancak bazı toplu işten çıkarmalar yargı tarafından iptal edildi. Özellikle nükleer programda görevli bazı uzmanların yanlışlıkla işten çıkarıldığı bilgisi dikkat çekti.

BÜYÜK VE GÜZEL TARTIŞMASI

Musk’ın ayrılığı, Trump’ın “büyük ve güzel yasa tasarısı” olarak nitelediği yeni bütçe düzenlemesine eleştiri getirmesinin ardından gerçekleşti. CBS’ye konuşan Musk, tasarı hakkında şunları söyledi: “Bir yasa ya büyük olabilir ya da güzel; ikisi birden olmaz.”

“DOGE GÜNAH KEÇİSİNE DÖNÜŞTÜ”

SpaceX’in Texas’taki fırlatma merkezinde konuşan Musk, Doge programının haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek “Bir yerde kötü bir şey olduğunda, konuyla ilgimiz olmasa bile Doge suçlanıyor” ifadelerini kullandı

TESLA’DA SATIŞLAR DÜŞTÜ, TEPKİLER BÜYÜDÜ

Musk’ın federal görevde olduğu süreçte Tesla’nın satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 düşüş gösterdi. Hisselerdeki değer kaybı %45'e kadar çıktı; toparlansa da hâlâ yıl başına göre %10 geride. Siyasi angajmanları nedeniyle Tesla araçları ve şarj istasyonları bazı aktivistlerin hedefi haline geldi. Bu saldırıların ardından ABD Başsavcısı Pam Bondi, olayları “iç terörizm” kapsamında değerlendireceklerini açıkladı.

MUSK: TESLA’NIN BAŞINDAN AYRILMAYACAĞIM

Katar’da düzenlenen ekonomik bir forumda konuşan Musk, Tesla’yı yönetmeye devam edeceğini ve önümüzdeki beş yıl boyunca CEO olarak kalacağını söyledi. Ayrıca geçen yıl Trump ve Cumhuriyetçilere yaptığı 300 milyon dolarlık bağışı bu yıl tekrarlamayacağını da duyurdu.