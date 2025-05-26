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 | Murat Makas

BYD ve Tesla için kabus olacak, tarih verildi! Otomobil piyasasında CUPRA fırtınası

Küresel otomobil piyasası hareketli geçerken Tesla ve BYD hakimiyetine göz diken CUPRA ABD hedeflerini belirledi. Bir modeliyle genç nesili önemseyen CUPRA hedefleri için tarih verdi. İşte detaylar...

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BYD ve Tesla için kabus olacak, tarih verildi! Otomobil piyasasında CUPRA fırtınası
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:33

Küresel otomobil piyasasında elektrikli araçların da çıkışıyla büyük hareketlilik yaşanıyor. ABD’nin vergi uygulamaları ve Çin’in üst üste model tanıtımları Avrupa’yı da etkiledi. Çin’in BYD markası Türkiye ve Avrupa’da önemli satışlar gerçekleştirerek adeta zirveye oynadı. BYD, Tesla ile birlikte ABD otomotiv sektöründe hakimiyetini sürdürdü.

BYD ve Tesla için kabus olacak, tarih verildi! Otomobil piyasasında CUPRA fırtınası

TESLA VE BYD'Yİ TAHTINDAN EDECEK

Tesla ve BYD’yi geride bırakma potansiyeline sahip bir marka daha yenilikleriyle ön plana çıkıyor. CUPRA, ana şirketi Volkswagen'in aksine, esas olarak genç nesil tüketicilere hitap etmeye odaklanıyor. Çin ve ABD gerilimi, hammadde ve tedarik zinciri sorunları elektrikli üretimini olumsuz etkileyecek. BYD ve Tesla’nın elektrikli modellerinin satışında düşüş olacağı bekleniyor.

BYD ve Tesla için kabus olacak, tarih verildi! Otomobil piyasasında CUPRA fırtınası

CUPRA'NIN HEDEFİ

Yaklaşık 1 milyar dolar değeri olan CUPRA’nın üretim boşluğundan faydalanıp tek bir model üzerinde çalışmayı planladığı aktarıldı. Coachesdatabase’de yer alan detaylarda ABD'ye götürülmesi planlanan modellerden biri Avrupa’da 2025 listesine girdi. İddialara göre CUPRA yetkilileri Donald Trump’ın başkanlığının sona ermesini beklediğini ve 2030’da ABD pazarında çok büyük satış hedefi koyduklarını belirtti. ABD’li gazetecileri sürüş testine davet eden CUPRA, İspanya, Barselona'daki merkezlerinden Formentor ve Terramar olmak üzere iki SUV'yi Amerika'ya getirmeyi planlıyor.

BYD ve Tesla için kabus olacak, tarih verildi! Otomobil piyasasında CUPRA fırtınası

CUPRA İcra Kurulu Başkanı Wayne Griffiths, "CUPRA'nın hedefi gerçek anlamda küresel bir marka olmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne açılmak yolculuğumuzdaki en büyük kilometre taşlarından birini temsil ediyor" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

CUPRA hangi markaya ait?
CUPRA markası orijinal 'SEAT Sport' adının geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Başlangıçta bunlar SEAT modellerinin sportif varyantlarıydı, ancak bugün SEAT iki açıkça tanımlanmış markaya sahip bir şirkettir: SEAT ve CUPRA
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#Otomobil
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