Elektrikli araç alacaklar dikkat! Haziran ayında üretim duracak

Elektrikli araç üreten firmalar çok büyük bir krizle karşı karşıya. Küresel çapta yaşanan hammadde ve tedarik zinciri sorunları, sektörde yeni bir krizi tetikliyor. Çip krizinden daha ciddi bir durumla karşı karşıya olan otomotiv devleri, Çin-ABD geriliminden kaynaklı, üretim bantlarını Haziran ayında durdurma kararı alabilir. İşte detaylar…

Elektrikli otomobil sektörü, küresel çapta ciddi bir krizle karşı karşıya. Krizin temelinde, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim yatıyor. Çin’in, elektrikli araç motorlarında kullanılan kalıcı mıknatısların üretiminde kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurması, elektrikli araç motoru üretimini büyük bir çıkmaza sürükledi.

ÇİN İHRACATI DURDURDU!

Elektrik motorlarında kullanılan kalıcı mıknatısların üretimi için gerekli olan nadir toprak elementleri, küresel anlamda neredeyse Çin'in tekeli altında.

Doğu Asya ülkesi, dünya genelinde kalıcı mıknatıs üretiminin %90'ını ve nadir toprak elementleri işleme zincirinin neredeyse tamamını elinde bulunduruyor.

Ancak, ABD ile artan ticari gerilimler nedeniyle Çin, bir aydan uzun süredir bu kilit malzemelerin ihracatını durdurmuşdurumda.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ DURACAK!

Sektör uzmanları, Avrupa ve ABD'deki tedarikçilerin elinde yalnızca 4 ila 6 haftalık nadir toprak elementi stoğu kaldığını söylüyor. Hatta hazır mıknatıs modüllerinin şimdiden yetersiz kaldığına yönelik bilgiler var. Bu durumun, Haziran ayının ortalarından itibarenÇin dışında elektrikli otomobil üretiminin tamamen durmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Üstelik bu kriz, 2021-2022 yıllarında yaşanan ve tüm otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizinden bile daha büyük sonuçlar doğurabilir.