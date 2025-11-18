40 saatlik su kesintisi uyarısı! Kova kova su hazırlayın

Kategoriler
SUSKİ, Siverek'te yaşanacak büyük su kesintisini duyurdu. 19 Kasım Çarşamba günü saat 07.00'de başlayacak kesintinin, 20 Kasım Perşembe günü saat 23.30'a kadar süreceği belirtilirken, vatandaşların önlem alması istendi.
Yapılan açıklamada, 19 Kasım Çarşamba günü saat 07.00'de başlayacak kesintinin, 20 Kasım Perşembe günü saat 23.30'a kadar süreceği belirtildi. Çalışmalar nedeniyle ilçe genelinde su verilemeyeceği ifade edildi. Açıklamada, "Siverek içme suyu arıtma tesisinde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle belirtilen tarihler arasında ilçe genelinde su kesintisi yaşanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Vatandaşların kesintiye karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.