19°
Mersin su kesintisi ne zaman sona erecek? 18 Kasım Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Yenişehir, Anamur ilçelerinde suların geleceği saat açıklandı

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 18 Kasım 2025 Salı günü Mersin'in Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Yenişehir ve Anamur ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Mersin su kesintisi ne zaman sona ereceği merak ediliyor. MESKİ konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mersin su kesintisi ne zaman sona erecek? 18 Kasım Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Yenişehir, Anamur ilçelerinde suların geleceği saat açıklandı
Bugün (18 Kasım 2025 Salı) sabah saatlerinden itibaren 'in bazı ilçelerinde meydana geldi. Akdeniz, Bozyazı, , ve Anamur ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili MESKİ açıklama yaptı.

Vatandaşlar tarafından Mersin su kesintisi ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

MERSİN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK 18 KASIM?

MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Akdeniz ilçesine bağlı Anadolu, Nacarlı ve Sarıibrahimli Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 07.45'te başlayan su kesintisinin 12.00'de sona ereceği duyuruldu.

Bozyazı ilçesinin Gürvelik Mahallesi'nde ise arıza meydana geldi. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintisinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor.

Erdemli ilçesinin ise Koyuncu Mahallesi'ne bağlı Güzeloluk Caddesi, Alacaören Mevkii, Börteçine, Huzur Çoban, Türkmen, 7014, Aybala, Bahçelievler sokaklarında ve Çet Tepesi genelinde depo su seviyesinin düşmesi nedeniyle kesinti yaşanıyor. Saat 11.01 civarında su kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

Erdemli'nin Tırtar Mahallesi'ne bağlı Dur Sokak, Sazak Sokak genelinde ise arıza kaynaklı su kesintisi meydana geldi. Arızanın saat 12.00'de giderilip bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.

Anamur ilçesinin ise Yeşilyurt, Yıldırım BEyazıt, Sultan Aladdin ve Alataş mahallelerinde saat 12.00'ye kadar arıza kaynaklı su kesintisi meydana gelecek.

TOROSLAR, YENİŞEHİR, MEZİTLİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 18 KASIM?

Mersin'in Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ileçlerinde hızlı tren projesi kapsamında yapılan deplase çalışması sebebiyle içme suyu kesintisi ve rezerv yetersizliği yaşanıyor. MESKİ tarafından yaşanan kesintinin bugün saat 23.00'te sona ereceği açıklandı.

