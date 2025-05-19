Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

Elektrikli otomobiller artık sadece çevre dostu değil, aynı zamanda menzil konusunda da içten yanmalı motorlara ciddi bir alternatif haline geldi. 2025 itibarıyla piyasada bulunan yeni nesil modeller, tek şarjla 700 kilometrenin üzerine çıkan menzilleriyle sürücülerin "yolda kalır mıyım?" endişesini ortadan kaldırıyor. Mercedes'ten Tesla'ya, Peugeot'dan BMW'ye kadar pek çok markanın yer aldığı listede, şarj istasyonu aramadan uzun yol yapabileceğiniz 10 model yer alıyor.
Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artmakta. Hem çevreci yapıları hem de uzun vadede sundukları yakıt avantajları sayesinde vatandaşlar, içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikliye geçiş yapmaya başladı. Ancak en büyük endişe hâlâ aynı: menzil korkusu.
"Ya yolda kalırsam?" sorusu, birçok sürücünün elektrikli araçlara temkinli yaklaşmasına neden oluyor. Neyse ki teknoloji hızla gelişiyor ve yeni nesil elektrikli araçlar, artık tek şarjla yüzlerce kilometre yol yapabiliyor.
Otomobil haberleri sitesi Autocar.co.uk, 2025 itibarıyla piyasada bulunan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobili listeledi. İşte o modeller ve tek şarjla sundukları menzil:
Menzil: 774 kilometre
Menzil: 745 kilometre
Menzil: 705 kilometre
Menzil: 702 kilometre
Menzil: 702 kilometre
Menzil: 700 kilometre
Menzil: 690 kilometre
Menzil: 685 kilometre
Menzil: 679 kilometre
Menzil: 666 kilometre