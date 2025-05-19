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Otomobil
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 | Ömer Faruk Dogan

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

Elektrikli otomobiller artık sadece çevre dostu değil, aynı zamanda menzil konusunda da içten yanmalı motorlara ciddi bir alternatif haline geldi. 2025 itibarıyla piyasada bulunan yeni nesil modeller, tek şarjla 700 kilometrenin üzerine çıkan menzilleriyle sürücülerin "yolda kalır mıyım?" endişesini ortadan kaldırıyor. Mercedes'ten Tesla'ya, Peugeot'dan BMW'ye kadar pek çok markanın yer aldığı listede, şarj istasyonu aramadan uzun yol yapabileceğiniz 10 model yer alıyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 13:57

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artmakta. Hem çevreci yapıları hem de uzun vadede sundukları yakıt avantajları sayesinde vatandaşlar, içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikliye geçiş yapmaya başladı. Ancak en büyük endişe hâlâ aynı: menzil korkusu.

"Ya yolda kalırsam?" sorusu, birçok sürücünün elektrikli araçlara temkinli yaklaşmasına neden oluyor. Neyse ki teknoloji hızla gelişiyor ve yeni nesil elektrikli araçlar, artık tek şarjla yüzlerce kilometre yol yapabiliyor.

Otomobil haberleri sitesi Autocar.co.uk, 2025 itibarıyla piyasada bulunan en uzun menzilli 10 elektrikli otomobili listeledi. İşte o modeller ve tek şarjla sundukları menzil:

EN UZUN MENZİLLİ 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

MERCEDES-BENZ EQS

Menzil: 774 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

AUDI A6 E-TRON

Menzil: 745 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

POLESTAR 3

Menzil: 705 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

VOLKSWAGEN ID.7

Menzil: 702 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

TESLA MODEL 3

Menzil: 702 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

PEUGEOT E-3008

Menzil: 700 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

MERCEDES-BENZ EQE

Menzil: 690 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

BMW iX

Menzil: 685 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

PORSCHE TAYCAN

Menzil: 679 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor

PEUGEOT E-5008

Menzil: 666 kilometre

Yola çık, şarj derdini unut: İşte en uzun menzilli 10 elektrikli araba! Benzinlilere meydan okuyor
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#Otomobil
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