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 | Ömer Faruk Dogan

'Arabamı kendim yıkarım' derken pişman olmayın! Binlerce liraya mal olabilir

Oto yıkamacı Fahri Toğrul, self yıkamalarda kullanılan yüksek basınçlı makineler ve bilinçsiz temizlik uygulamaları nedeniyle araçlarda kireç lekeleri, kaplama bozulmaları ve boya kalkmaları gibi sorunların sıklaştığını söyledi. Toğrul, vatandaşların kısa vadeli tasarruf amacıyla yaptıkları bu tercihin, uzun vadede binlerce liralık zarara yol açtığını vurguladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 11:40

Bireysel araç yıkama noktaları, hem araç sahipleri hem de sektörde faaliyet gösteren profesyonel işletmeler açısından tartışma konusu haline geldi. Araçlarını kendileri yıkamayı tercih eden vatandaşlar, bu yöntemin ekonomik olduğunu düşünürken Eskişehir'de oto yıkama işletmecisi Fahri Toğrul'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

"VATANDAŞLAR BİNLERCE LİRA ZARARA UĞRUYOR"

Toğrul, araç sahipleri arabalarını kendileri yıkarken kireç, kaplama ve boya kalkması sorunlarından dolayı binlerce lira zarara yol açtığını ifade etti.

'Arabamı kendim yıkarım' derken pişman olmayın! Binlerce liraya mal olabilir

Eskişehir'de bireysel araç yıkama noktalarının yaygınlaşması, profesyonel yıkama işletmelerinin işlerini zorlaştırıyor. Self yıkamalarda 4-5 jetonla profesyonel yıkama fiyatına yakın bir maliyet oluştuğunu belirten Fahri Toğrul ayıca "Vatandaşlar kendi araçlarını yıkarken kireç kalıntıları ve PPF kaplamalarda hasar meydana gelebiliyor, arabalarının sağlığı için bu işi profesyonellere bırakılmalı" dedi.

'Arabamı kendim yıkarım' derken pişman olmayın! Binlerce liraya mal olabilir

Bireysel araç yıkama noktalarına başvuran vatandaşların oluşan kireç gibi sorunlardan dolayı kendilerine geldiğini belirten işletmeci Fahri Toğrul, self yıkamaların son zamanlarda işlerini zorlaştırdığını ve sekteye uğrattığını bildirdi. Kendilerinin ise özel yıkama olduğu için daha özenli bir yıkama sundukları bilgisini paylaştı.

'Arabamı kendim yıkarım' derken pişman olmayın! Binlerce liraya mal olabilir

Toğrul, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar self yıkamaya gittiğinde sadece su tutup geçiyor. Bu da jetonlu tabii. Orada 4-5 jeton harcamadan aşağı çıkamıyorsun. Neredeyse bizim verdiğimiz hizmetle aynı paraya geliyor diyebilirim. İnsanlar kolay yoldan arabalara su tutup bırakıyor. Bu ne yapıyor? Arabaların üstünde kireç kalmasına sebep oluyor. O kireçler çıkmayınca da bize geliyorlar. Bazen ekstra uygulama yapmamız gerekebiliyor."

'Arabamı kendim yıkarım' derken pişman olmayın! Binlerce liraya mal olabilir

Ayrıca Toğrul, vatandaşların kullandıkları yıkama makinalarının gücünden dolayı araç kaplarının zarar gördüğünü ve tekrardan kaplama yaptırmak zorunda kaldıklarını şu kelimeler ile anlattı:

"Su tutup bırakmamalarını önemle rica ediyoruz. Şu anda iyi arabaların hepsi yeni, biliyorsunuz. Çoğu arabada kaplama oluyor, PPF kaplama dediğimiz. Bu hassas bir malzeme. Yakın tuttuğun zaman zarar veriyor, hatta kaldırabiliyor. Bizim makinelerimiz güçlü makineler. Boyaya yakın tuttuğun zaman, en ufak bir çizik ya da boya çatlaması varsa, makinenin gücü onu direkt kaldırabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. İşi profesyonellere bırakmak gerektiğini söylüyorum. 50-100 lira tasarruf etmek için milyonluk arabalara biniyorlar, ama bu işte zarar ediyorlar. Bize gelip kirecini söktürüyor, boyasını kaldırıyor, zarar veriyor. Binlerce lira verip PPF kaplama yaptırıyorlar."

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