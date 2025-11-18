Kısa vadeli dış borç stoku Eylül ayında 165,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında azalarak 2025 Eylül ayı itibarıyla 165,8 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında azalarak 72,8 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 5,4 oranında azalarak 27,8 milyar ABD doları oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,6 oranında azalarak 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,2 oranında azalışla 19,5 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,3 oranında artışla 21,0 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 2,5 oranında artarak 23,0 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında azalarak 65,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 2,8 oranında azalarak 59,6 milyar ABD doları olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 11,6 artarak 5,5 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,5’inin ABD doları, yüzde 26,7’sinin Euro, yüzde 22,1’inin Türk lirası ve yüzde 15,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 66,2 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 63,5 milyar dolara yükseldi.

