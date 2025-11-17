Menü Kapat
Altın için en kritik hafta! Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüş için 2026 tahmini

Kasım 17, 2025 16:00
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları bir yıldan fazla süredir ralli yapıyor. Gümüş ise hep altın fiyatlarının gerisinde kalıyor. ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında altın- gümüş rekabeti ve 2026 yılı öngörüleri hakkında kritik bilgiler verdi.
 

2
altın gümüş

"Gümüş sanayide kullanılan bir hammadde, bir üretim faktörü. Büyüme olmazsa buraya talep olmaz. Dolayısıyla altın yatayda giderken Nisan–Eylül dönemi büyümelerde Trump tarifeleriyle çok da hasar almayacak fiyatlamasıyla gümüş, platin, paladyumda çok altını bu yıl geride bırakan bir fiyatlamayı gördük güçlü bir şekilde. Şimdi bu fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz" diyen Eryılmaz, değerli metallere olan ilgiyi özetledi.
 

3
gümüş piyasası

Eryılmaz, gümüşün altına göre daha volatil olduğunu vurgulayarak, gümüş piyasasının altın kadar derin bir piyasa olmadığını o nedenle inişlerin ve çıkışların çok sert olabileceğini belirtti.
 

4
altın gümüş

İKİSİ DE SATIŞ YEDİ AMA GÜMÜŞ DAHA ÇOK SARSILDI

"Ara ara düşüşler olduğunda örneğin altına bir satış geldiğinde gümüşteki satış altına göre biraz daha güçlü olabilir" diyen Eryılmaz, "Öyle de oldu. Yakın vadede 4380 dolarları gördü altın. Gümüş de 56 dolarlara kadar çıktı. İkisi de satış yedi ama gümüşteki satış altına göre daha fazla oldu" dedi.
 

5
altın

Eryılmaz, "Geçen haftaki hareket çok ilginçti. ABD hükümeti açılacak, piyasa “veriler kötü gelecek, Fed faiz indirecek” fiyatlaması yaptı. Altın yukarı gitti. Fakat gümüşteki yukarı gitme altın–gümüş rasyosunun 80’in altına inmesiyle ilgiliydi" diyerek yükselişin arkasında manipülatif hareketlerin de olduğuna dikkat çekti.
 

6
2026 YILINDA GÜMÜŞ VE ALTIN NASIL YOL ALIR?

2026 YILINDA GÜMÜŞ VE ALTIN NASIL YOL ALIR?

"Şu an altın satış yiyor fakat gümüş yatay pozitifte kalmaya devam ediyor. Toparlayayım: 2026 yılı için altın tarafında çok olumluyum. Gümüşte de olumluyum ama gümüşte ekstradan büyümelere bakarım. Eğer resesyon kaygısı artarsa gümüş geride kalır. Ama Fed faiz indirirken büyümeler de güçlü giderse gümüş de pozitif olur. Şimdilik genel olarak pozitifim diyebilirim" dedi.
 

7
GÜMÜŞTE RİSK BÜYÜK

GÜMÜŞTE RİSK BÜYÜK

Mutlaka sepet yapılması gerektiğinin altını çizen Eryılmaz, "Risk profiline göre dağılım değişir ancak düşük riskli biri bile bir miktar riskli varlık bulundurmalı" dedi.
 

8
altın

"Altında bile artık kısa ve uzun vadeli yatırım ayrılmalı:
– Bir kısmı uzun vadeli “al-unut”,
– Bir kısmı trade amaçlı.

Daha düşük riskli yatırımcı altına ve emtialara daha fazla yer vermeli. Örneğin %30’luk bir portföyde %5–10 arası gümüş yer alabilir" diyen Eryılmaz, Türkiye’de GMSTR ürünü (gümüş ETF’si) öneriliyor. Makas yok, yönetim ücreti düşük, stopaj avantajı olduğunu hatırlattı.
 

9
ALTIN İÇİN EN KRİTİK HAFTA

ALTIN İÇİN EN KRİTİK HAFTA

ABD hükümetinin açılması ve Fed üyelerinin açıklamalarının altını baskıladığını belirten Eryılmaz, piyasanın önce “faiz indirimi kesin” diye fiyatladığını, sonra “yanlış yaptık” diyerek sert geri döndüğünü söyledi.
 

