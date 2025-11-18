Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un miras davası büyüyor! Tuğçe Tayfur'dan yılanlı gönderme

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde miras polemiği başladı. Babasının tüm mal varlığına tedbir kararı aldıran Tuğçe Tayfur, "İşlerimi baltalamaya çalışan yılangiller" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 11:13

içinde yaşanan miras tartışmalarıyla bir süredir gündemden düşmeyen 'un kızı , bu kez hesabından yaptığı göndermeli paylaşımla ortalığı yeniden karıştırdı. "İşlerimi baltalamaya çalışan yılangiller" ifadelerini kullanan Tayfur'un sözleri, hedef aldığı kişilere dair yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

FERDİ TAYFUR'UN MİRAS KAVGASI BÜYÜYOR

Ferdi Tayfur'un mirasının büyük bir bölümü üç çocuğu ve yedi yeğeni arasında pay edildi. Öte yandan kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edildi

TUĞÇE TAYFUR, FERDİ TAYFUR'UN MİRASI HAKINDA TEDBİR KARARI ALDIRDI

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras konusundaki tartışmalar devam ederken, kızı Tuğçe Tayfur Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mirasla ilgili tarafından tedbir kararı alındığını duyuran Aydın, “Bu sadece başlangıç. Adalet er ya da geç yerini bulur” ifadelerini kullandı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Aile içinde yaşandığı anlaşmazlıkların ardından bu kez kızı Tuğçe Tayfur'un göndermeli paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde babasının doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, "İşlerimi baltalamaya çalışan yılangiller, bazen arkamda kim olduğunu unutuyorsunuz. Hatırlatayım dedim'' notunu düştü.

