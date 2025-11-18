Yan Yana filmi hangi platformda yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu gündemde

Kategoriler
Fransız yapımı Can Dostum filminden uyarlama olan Yan Yana filmi vizyona girdi. Yönetmen koltuğudna Mert Baykal'ın oturduğu film vizyona girmesinin ardından gündem oldu.
Filmin vizyona girmesinin ardından vatandaşlar Yan Yana filmi hangi platforma yayınlanıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
Yan Yana filmi herhangi bir platformda henüz yayınlanmıyor. Film sinema perdesine çıkış yaptı. Filmin sinema gösteriminin ardından online platformlara da gelmesi bekleniyor. Ancak henüz filmin oyuncuları ve yönetmeni tarafından hangi platforma geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.
Yan Yana filminin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle:
Yan Yana filminde yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan Refik ile yardımcısı olarak işe giren Ferruh'un arasındaki dostluk konu alınıyor.