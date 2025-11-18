Yan Yana filmi hangi platformda yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu gündemde

Fransız yapımı Can Dostum filminden uyarlama olan Yan Yana filmi vizyona girdi. Yönetmen koltuğudna Mert Baykal'ın oturduğu film vizyona girmesinin ardından gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Yan Yana filmi hangi platformda yayınlanıyor sorusunun cevabı araştırılıyor.

YAN YANA FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR, NEREDEN İZLENİR?

Yan Yana filmi herhangi bir platformda henüz yayınlanmıyor. Film sinema perdesine çıkış yaptı. Filmin sinema gösteriminin ardından online platformlara da gelmesi bekleniyor. Ancak henüz filmin oyuncuları ve yönetmeni tarafından hangi platforma geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.

YAN YANA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yan Yana filminin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle:

Bige Önal

Hatice Aslan

Berke Gündem

Enver Husrevoğlu

Sirin Öten

Murat Onuk

Şevval Sam

Kubilay Penbeklioğlu

Nurcan Şirin

Meyra Temel

YAN YANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yan Yana filminde yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan Refik ile yardımcısı olarak işe giren Ferruh'un arasındaki dostluk konu alınıyor.