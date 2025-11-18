Menü Kapat
Aktüel
Yan Yana filmi hangi platformda yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu gündemde

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yer aldığı Yan Yana filmi vizyona girdi. Filmin yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından Yan Yana filmi hangi platformda yayınlanıyor, nereden izlenir soruları gündeme geldi.

Fransız yapımı Can Dostum filminden uyarlama olan Yan Yana filmi vizyona girdi. Yönetmen koltuğudna Mert Baykal'ın oturduğu film vizyona girmesinin ardından gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Yan Yana filmi hangi platformda yayınlanıyor sorusunun cevabı araştırılıyor.

Filmin vizyona girmesinin ardından vatandaşlar Yan Yana filmi hangi platforma yayınlanıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

YAN YANA FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR, NEREDEN İZLENİR?

Yan Yana filmi herhangi bir platformda henüz yayınlanmıyor. Film sinema perdesine çıkış yaptı. Filmin sinema gösteriminin ardından online platformlara da gelmesi bekleniyor. Ancak henüz filmin oyuncuları ve yönetmeni tarafından hangi platforma geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.

YAN YANA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yan Yana filminin başrollerinde ve yer alıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle:

  • Bige Önal
  • Hatice Aslan
  • Berke Gündem
  • Enver Husrevoğlu
  • Sirin Öten
  • Murat Onuk
  • Şevval Sam
  • Kubilay Penbeklioğlu
  • Nurcan Şirin
  • Meyra Temel

YAN YANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yan Yana filminde kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan Refik ile yardımcısı olarak işe giren Ferruh'un arasındaki dostluk konu alınıyor.

#Feyyaz Yiğit
#yamaç paraşütü
#haluk bilginer
#Yeni Film
#Yan Yana
#Mert Baykal
#Türk Filmleri
#Aktüel
