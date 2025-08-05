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 | Berkay Alptekin

ABD'de bir partiye silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduuğ belirtildi.

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ABD'de bir partiye silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:10

ABC7 TV kanalının haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, California eyaletinin Los Angeles şehrinde yapılan bir partiye yerel saatle 01.00 civarında düzenlendiğini açıkladı.

Yetkili, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

ABD'de bir partiye silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

"ŞİDDETE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X üzerniden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#şiddet
#cinayet
#los angeles
#Partiler Arası Bayramlaşma
#Dünya
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