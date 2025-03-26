ABD'de Boeing'e ceza davası başlıyor

ABD’de bir yargıç, 346 kişinin yaşamını yitirdiği iki Boeing 737 Max kazasına ilişkin açılan dolandırıcılık davasında duruşma tarihini belirledi. Teksas’taki federal yargıç Reed O’Connor, Boeing’in ABD Adalet Bakanlığı’na yanlış bilgi verdiği iddiasıyla açılan davada 23 Haziran’ı mahkeme tarihi olarak açıkladı. Karar, uzun süredir adalet arayışı içinde olan mağdur aileler için umut verici bir gelişme olarak karşılandı.



AİLELER KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

2018 ve 2019 yıllarında yaşanan kazalarda sevdiklerini kaybeden aileler, mahkeme kararını “adalet için bir fırsat” olarak nitelendirdi. Aileleri temsil eden avukatlardan Sanjiv Singh, “Bu karar, Boeing’in yeni yönetimle iş birliği yapma çabasına karşı güçlü bir mesajdır,” dedi. Singh, kamu güvenliğinin siyasi hesapların ötesinde bir öncelik olması gerektiğini vurguladı.



TEPKİ ÇEKEN ESKİ ANLAŞMA RAFA KALKIYOR

Boeing, geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı’yla yaptığı anlaşma kapsamında suçunu kabul etmeye hazırlanmış, bu kapsamda 487,2 milyon dolara kadar ceza ödemeyi ve güvenlik önlemlerine yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Ancak anlaşma, bağımsız denetim süreci ve içerdiği bazı maddeler nedeniyle mahkeme tarafından yeterli bulunmadı.

Yargıç O’Connor, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Boeing’in eylemlerini "ABD tarihindeki en ölümcül kurumsal suç" olarak tanımlamıştı. Kazada yakınlarını kaybeden bazı ailelerin avukatları, mevcut davanın devam etmesi ve yeni bir pazarlık anlaşmasına gidilmemesi gerektiğini savunuyor. 2019’daki Etiyopya kazasında hayatını kaybedenlerin 34 ailesini temsil eden Erin Applebaum, “Aileler mahkeme salonunda seslerini duyurmak istiyor. Bu fırsat heba edilmemeli” dedi.