ABD'de deprem meydana geldi! California sonrası bir sarsıntı daha

08 Aralık 2024 23:41 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:50

ABD'nin Alaska eyaleti depremle sallandı. 3 gün önce California'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası bu defa haber kuzeyden geldi.

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentine 107 kilometre uzaklıktaki güneybatı açıkları olduğunu bildirdi.

Yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

3 GÜN ÖNCE CALıFORNIA SALLANDI

ABD'nin California açıklarında 5 Aralık tarihinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, California ve Oregon kıyıları için tsunami uyarısı yaptı. Ancak ilerleyen saatlerde uyarı kaldırıldı. Sahile 63 kilometre mesafedeki sarsıntı sonrası artçılar yaşandı.