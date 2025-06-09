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 | Onur Kaya

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestoların üçüncü gününde çatışmalar şiddetlendi. Biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edilen çok sayıda gösterici gözaltına alınırken sokaklar yangın yerine döndü. Protestoları bastırmak için kararlı olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump'ın asker gönderme kararı ise tepki çekti. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, güvenlik güçlerinin müdahalesinin halkta panik ve korkuya yol açtığını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 06:29
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 06:58

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde üçüncü gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler devam ediyor. Sınır protestolarında karşı karşıya gelen göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar zaman zaman şiddetleniyor.

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

DONALD TRUMP'TAN YENİ TALİMAT

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles’ın "yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildiğini" söyledi. Federal ajanlara yönelik saldırılara karşı kararlılık vurgusu yapan Trump, ilgili bakanlıklara "şehri kurtarma" talimatı verdi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Kentteki protesto ve saldırıların federal hükümeti yıldırmayacağını vurgulayan Trump, "Ancak bu kanunsuz isyanlar sadece kararlılığımızı güçlendiriyor" dedi. Göçmen karşıtı tutumunu sürdüren Trump, yasa dışı göçle mücadelede sert olacaklarını ve geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Trump açıklamasını, "Düzen yeniden sağlanacak, yasa dışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" sözleriyle tamamladı.

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

TRUMP'IN ASKER GÖNDERME KARARINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente ilk etapta 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken, yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi. Ancak bu karar tepki çekti.

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Eski Başkan Yardımcısı ve 2024 Demokrat başkan adayı Kamala Harris, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi. Harris, "Trump yönetiminin panik ve bölünme yaymaya yönelik acımasız, hesaplı gündeminin bir parçası" dedi.

Barışçıl protestolara destek veren Harris, "En temel haklarımızı savunan milyonlarca Amerikalının yanındayım. Protesto, adalet mücadelesinde vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

"FEDERAL MÜDAHALE KORKUYA YOL AÇIYOR"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Trump’ı Ulusal Muhafız konuşlandırmaktan vazgeçirmeye çalıştığını, ancak bu çabalarının sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bass, "Emrin verildiğini biliyordum, konuşlandırmayı engellemeye çalışıyordum. Açıkça, bu işe yaramadı," dedi.

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

Bass, federal güçlerin konuşlandırılmasının kamu güvenliğini sağlamaktan çok, korku ve paniğe yol açtığını vurguladı:

"Home Depot’a ve işyerlerine baskınlar yapıp zırhlı araçlarla sokaklara çıktığınızda ebeveynleri çocuklarından ayırıyor ve halkı paniğe sürüklüyorsunuz. Bu açıkça bir politika değil, başka bir gündem."

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların "yasa dışı" sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu.

POLİSTEN BİBER GAZI VE PLASTİK MERMİ

Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı anlar kameralara yansıdı.

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Los Angeles'ta devam eden ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD'de göçmen krizi: Asker sokakta, Los Angeles savaş alanına döndü! Donald Trump'tan sert mesaj

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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