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 | Berrak Arican

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

ABD'de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün maskeli polisler tarafından iftara giderken gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığının, Öztürk'ün antisemitik faaliyetlerde bulunduğuna ya da Hamas'ı destekleyen açıklamalar yaptığına dair herhangi bir kanıt bulamadığı ileri sürüldü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 09:12

ABD'de doktora öğrencisi olan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, ramazanda iftar yemeği için evinden çıktığı sırada sivil Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldı.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

VİZESİNİN İPTALİ ÖNERİLDİ

Bu sürecin ardından ülkeden gönderilmesi istense de federal yargıç sınır dışı işlemlerini durdurdu. Fakat ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Öztürk’ün İsrail karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle vizesinin iptalini önermiş olduğu ortaya çıktı.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

KANIT BULUNAMADI

Washington Post (WP) gazetesinde açıklanan mart tarihli bir bildiriye göre, üst düzey yetkili Andre Watson, Öztürk'ün İsrail karşıtı bir eyleme katılması ve Tufts Üniversitesi’ni İsrail’le bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmeye çağıran bir yazı kaleme alması dışında, söz konusu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığına dair geri dönüş sağladı.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

Ayrıca, bildiride ABD hükümetinin veri tabanlarında Öztürk hakkında yapılan araştırma kapsamında terörizmle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadığı da belirtildi.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

''İPTAL GİZLİ TUTULACAKTIR''

WP'nin incelediği Öztürk'ün vizesinin iptaline ilişkin 21 Mart tarihli başka bir belgede ise "Devam eden ICE operasyonlarının güvenliği nedeniyle, bu iptal gizli tutulacaktır, Dışişleri Bakanlığı iptalin konusunu bildirmeyecektir." ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "devam eden ya da bekleyen davalarla ilgili yorum yapmıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

DHS ise yorum talebine henüz cevap vermedi.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

ABD’de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ü gözaltına alınması için kanıt bulunamadı!

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutuluyor olmasını, henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

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