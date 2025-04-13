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 | Berrak Arican

Trump'ın teknoloji muafiyetindeki ürünler belli oldu: 'Yarı iletken' kararı verdi! İlaç sektörünü de es geçmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya karar verdiği yeni gümrük vergilerindeki muafiyete dair gelen son açıklamada, elektronik ürünler 'yarı iletken' olarak adlandırılacak. Ayrıca ilaç sektörüne de vergi tarifesi gelecek.

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Trump'ın teknoloji muafiyetindeki ürünler belli oldu: 'Yarı iletken' kararı verdi! İlaç sektörünü de es geçmedi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 16:58

ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji ürünlerine yönelik geçici muafiyetine ilişkin açıklama geldi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, telefon, bilgisayar ve yarı iletken çiplerin de dahil olacağı yeni gümrük tarifelerinin önümüzdeki aylarda açıklanacağını duyurdu. Bakan Lutnick, söz konusu ürünlerin "kalıcı bir muafiyet kapsamında olmadığını" belirterek, özellikle yarı iletken ürünlerin hedefte olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre, elektronik ürünler, çipler ve bilgisayar bileşenleri bu kapsamda vergilendirilecek.

Trump'ın teknoloji muafiyetindeki ürünler belli oldu: 'Yarı iletken' kararı verdi! İlaç sektörünü de es geçmedi

İthal akıllı telefonlar, düz panel ekran modülleri ve daha geniş bir elektronik entegre devre listesi, başkanlık muhtırası sonucunda artık dünya çapında %10 temel karşılıklı tarifeye tabi olmayacak. Trump, bu ürünleri “yarı iletkenler” olarak nitelendirileceğini söylediği 20 uyumlu tarife sistemi kodundan oluşan bir listeye dahil etti.

Trump, yarı iletkenleri —ilaçlar, bakır, enerji, enerji ürünleri, kereste ürünleri, bakır ve bazı kritik minerallerle birlikte— karşılıklı tarife uygulamasından açıkça muaf tutmuştu. Ancak, bu kategorilere uyan ürünlerin tam listesi yoruma açık bırakılmıştı.

İLAÇ İTHALATINA DA 'BÜYÜK' TARİFE KAPIDA!

Trump, yeni gümrük vergi tarifelerinden ilaç sektörünün de etkileneceğini dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesinde konuşan Trump, yakın zamanda ilaç ithalatına da yeni tarife uygulanacağını açıklamıştı. ABD lideri, bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını öne sürmüştü.

Trump'ın teknoloji muafiyetindeki ürünler belli oldu: 'Yarı iletken' kararı verdi! İlaç sektörünü de es geçmedi

Trump, ilaç firmalarına ilişkin, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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