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 | Berrak Arican

Trump 30 ülkeyle görüşüyor, hedefi büyük! 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden göndermeyi hedeflediği öne sürüldü. ABD basınından Washington Post, bu iddiayı eski bir federal bir yetkiliye dayandırdığını yazdı.

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Trump 30 ülkeyle görüşüyor, hedefi büyük! 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden gönderecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 10:38

ABD medyasından Washington Post, Başkan Donald Trump'ın 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi planladığını yazdı. Eski bir federal yetkilinin açıklamalarına yer verilen haberde, Trump'ın göçmenlere karşı agresif bir tutum sergilediği ifade edildi. Ayrıca Beyaz Saray'ın ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve federal ajanslarla bahsi geçen hedefe ulaşmak için günlük olarak çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Trump 30 ülkeyle görüşüyor, hedefi büyük! 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden gönderecek

Trump'ın, göçmenleri sınır dışı etmeyi kafasına koyduğundan beri en az 30 ülkeyle görüştüğü, görüşmelerin ise devam ettiği ifade edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE SÖYLEMİŞTİ

Seçim kampanyası sırasında Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini ifade etmişti.

Trump 30 ülkeyle görüşüyor, hedefi büyük! 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden gönderecek

SINIR DIŞI KONUSUNDA OLAĞANÜSTÜ YETKİLER

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump 30 ülkeyle görüşüyor, hedefi büyük! 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden gönderecek

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın ilk dönem göçmen politikaları nasıldı?
Trump, 27 Ocak 2017'de "Yabancı Teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne Girişini Önleme" (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) başlığıyla bir yürütme emri imzaladı. 6 Mart’ta revize edilen bu yürütme emri, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini süresiz, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’den gelenlerin ise 90 gün boyunca yasaklıyordu. ABD Başkanı bu dönemde ayrıca, ABD’nin mülteci yerleştirme programını 120 gün boyunca durdurma ve ülkesinin alacağı mülteci sayısını da 110 binden 50 bine düşürme kararı aldı. Trump'ın başkanlığı boyunca mahkemelerce yürütmesi durdurulan emirlerinin yerine yeniden farklı ülkeleri kapsayan emirler yayınlandı. Ancak Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve başlamasıyla tüm seyahat kısıtlamaları sonlandırıldı.
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