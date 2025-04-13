Trump 30 ülkeyle görüşüyor, hedefi büyük! 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni ülkeden göndermeyi hedeflediği öne sürüldü. ABD basınından Washington Post, bu iddiayı eski bir federal bir yetkiliye dayandırdığını yazdı.

ABD medyasından Washington Post, Başkan Donald Trump'ın 2026 yılına kadar 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi planladığını yazdı. Eski bir federal yetkilinin açıklamalarına yer verilen haberde, Trump'ın göçmenlere karşı agresif bir tutum sergilediği ifade edildi. Ayrıca Beyaz Saray'ın ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve federal ajanslarla bahsi geçen hedefe ulaşmak için günlük olarak çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Trump'ın, göçmenleri sınır dışı etmeyi kafasına koyduğundan beri en az 30 ülkeyle görüştüğü, görüşmelerin ise devam ettiği ifade edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE SÖYLEMİŞTİ

Seçim kampanyası sırasında Trump, "milyonlarca göçmeni" sınır dışı etmek istediklerini söylerken, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini ifade etmişti.

SINIR DIŞI KONUSUNDA OLAĞANÜSTÜ YETKİLER

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.