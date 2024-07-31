ABD’de hapishanede kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

31 Temmuz 2024 23:33 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:33

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Nevada eyaletindeki maksimum güvenlikli hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, 9 mahkum da yaralandı. Nevada Valisi Joe Lombardo’nun ofisi, kavganın çete bağlantılı olduğunu açıkladı. Yetkililer, kavganın çıkış nedenine ilişkin detay vermedi.

KİMLİKLERİ PAYLAŞILDI

ABD basınında yer alan haberlerde, hastaneye kaldırılan dokuz mahkumun bıçaklandığı duyuruldu. Ölen üç mahkumdan ikisinin isimleri Connor Brown (22) ve Zackaria Luz (43) olarak açıklandı. Savcılar, tutuklandığı sırada Luz’u, beyaz ırkın diğer ırklardan daha üstün olduğunu savunan Aryan Savaşçıları (Aryan Warriors) çetesinin liderlerinden biri olarak tanımlamıştı.

ZİYARETLER SÜRESİZ OLARAK İPTAL

Olayın ardından Nevada Ceza İnfaz Kurumu, eyalet genelinde tüm hapishanelerde ziyaretlerin süresiz olarak iptal edildiğini açıkladı. Nevada eyaleti verilerine göre, bu yıl eyalet genelindeki hapishanelerde 21, Ely Eyalet Hapishanesi’nde ise 2 ölüm vakası yaşandı. Ely’deki hapishane, 2022’de yiyeceklerin yetersiz oluşu ve şartların güvensizliğini protesto eden mahkumların açlık grevine de sahne olmuştu.

ÖLÜM CEZALARI İNFAZ EDİLMEDİ

Bin 183 mahkum kapasitesine sahip maksimum güvenlikli Ely Eyalet Hapishanesi’nde 400 de çalışan bulunuyor. Hapishanede halihazırda ölüm cezasına çarptırılmış olan 60 mahkum bulunuyor. Nevada eyaletinde 2006 senesinden bu yana ölüm cezası infaz edilmedi.