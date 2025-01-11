ABD'de havalimanında tahliye paniği! Kalkışa hazırlanırken sefer iptal olunca kaydırakla indiler: Yaralılar var
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yer alan Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanında seferine hazırlanan bir uçakta motor arızası tespit edildi. İptal edilen uçuş sonrası uçaktaki yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yer alan Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanından Minnesota eyaletine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta Havayolları'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının seferi, motor arızası nedeniyle iptal edildi.
4 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Uçakta bulunan 201 yolcu, kar fırtınası sırasında acil durum kaydıraklarıyla tahliye edilmek zorunda kaldı. Tahliye sırasında en az 4 yolcu yaralandı, yaralananlardan birinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 2 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.