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ABD'de havalimanında tahliye paniği! Kalkışa hazırlanırken sefer iptal olunca kaydırakla indiler: Yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ocak 2025 11:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:02

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yer alan Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanında seferine hazırlanan bir uçakta motor arızası tespit edildi. İptal edilen uçuş sonrası uçaktaki yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta​ kentinde yer alan Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanından Minnesota​ eyaletine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta Havayolları​'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının seferi, motor arızası nedeniyle iptal edildi.

ABD'de havalimanında tahliye paniği! Kalkışa hazırlanırken sefer iptal olunca kaydırakla indiler: Yaralılar var - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Uçakta bulunan 201 yolcu, kar fırtınası sırasında acil durum kaydıraklarıyla tahliye edilmek zorunda kaldı. Tahliye sırasında en az 4 yolcu yaralandı, yaralananlardan birinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 2 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de havalimanında tahliye paniği! Kalkışa hazırlanırken sefer iptal olunca kaydırakla indiler: Yaralılar var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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