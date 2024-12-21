ABD'de hükümetin kapanması önlendi: Kriz son anda aşıldı

21 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:20

ABD Kongresi, hükümetin kapanmasını önlemek için son dakika hamlesiyle geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, afet yardımları ve çiftçi desteklerini içerirken, Trump’ın borç limiti artışı talebi yeni yıla ertelendi. Kriz şimdilik çözüldü, ancak siyasi gerilim sürüyor.

ABD Kongresi, federal hükümetin kapanmasını önlemek için hazırlanan geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Başkan Joe Biden’ın imzasıyla resmileşerek yürürlüğe girecek. Bu karar, hükümetin çalışmaya devam etmesini ve milyonlarca çalışanın maaş almasını sağladı.

Kongre Yoğun Mesai Yaptı, Kriz Son Anda Engellendi

Cumartesi günü erken saatlerde Senato, Temsilciler Meclisi'nden geçen 118 sayfalık tasarıyı onayladı. Tasarı, 14 Mart 2024’e kadar federal operasyonların devam etmesi için mevcut bütçe seviyelerini korurken, afet yardımları için 100 milyar dolar ve çiftçilere yönelik 10 milyar dolar ek destek sağlıyor.

Tasarı, eski Başkan Donald Trump’ın talep ettiği borç limiti artışını içermiyor. Bu konu, yeni yılda yapılacak vergi ve sınır düzenlemeleri görüşmelerine bırakıldı.

Trump ve Musk Baskısı Kararı Getirdi

Trump, hükümetin kapanmasına karşı tavizsiz bir tutum sergiledi. Sosyal medyada, “Kapanacaksa şimdi başlasın” diyerek borç limiti artışı talebini yineledi. Öte yandan, Elon Musk’ın da Cumhuriyetçi liderlere baskı yaptığı iddia edildi. Demokrat vekil Rosa DeLauro, “Kararları kim alıyor? Trump mı, Musk mı?” diye sordu.

Cumhuriyetçiler Bölündü

Temsilciler Meclisi'nde 366’ya karşı 34 oyla kabul edilen tasarı, birçok Cumhuriyetçi vekilin desteğini alamadı. Özellikle Trump’a yakın isimler, tasarıya karşı çıktı. Ancak Demokratlar, tasarının geçmesi için yoğun destek verdi. Demokrat lider Hakeem Jeffries, “Aşırı sağcı MAGA Cumhuriyetçilerinin hükümeti kapatma, ekonomiyi çökertme ve çalışan Amerikalılara zarar verme çabalarını engelledik” dedi.

Biden ve Schumer Memnun

Başkan Biden ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, hükümetin kapanmasının önlenmesinden memnun olduklarını belirtti. Schumer, “Hükümet kapanmayacak. Bu, Amerika için iyi bir sonuç” dedi.

Yeni Yılda Zorlu Görüşmeler Kapıda

Tasarı şimdilik krizi çözerken, borç limiti ve bütçe kesintileri gibi konular 2024’te yeni bir tartışma dalgası oluşturacak. Trump, görevine başlar başlamaz bu konuların gündeme gelmesini istemiyor. Bu nedenle borç limiti görüşmelerinin ertelenmesini talep ediyor.

Kriz, Cumhuriyetçi lider Mike Johnson’ın liderlik yeteneğini de sorgulatıyor. Partisinde artan tepkiler, Johnson’ın 2024’teki görevini tehlikeye sokabilir.

ABD’de federal hükümet kapanma tehlikesi her ne kadar şimdilik atlatılmış olsa da, Washington’daki siyasi kutuplaşmanın önümüzdeki aylarda daha da artacağı kesin görünüyor.