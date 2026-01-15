ABD'de ICE gerilimi tırmanıyor: Trump İsyan Yasası'nı devreye sokabilir

Trump, Minnesota'nın Minneapolis kentinde ICE görevlilerinin bir vatandaşı vurarak öldürmesine tepki olarak başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İSYAN YASASI GÜNDEMDE

Minnesota'daki yerel yetkililerin, gösterileri bastırması ve kamu düzenini sağlaması gerektiğini vurgulayan Trump, aksi halde federal hükümetin devreye girebileceğine işaret etti. Trump, protestolarda ICE görevlilerinin hedef alındığını savunarak, gösterilere karşı İsyan Yasası'nı uygulamaya koyabileceğini belirtti. İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor.

MINNEAPOLIS’TEKİ OLAYIN PERDE ARKASI

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.