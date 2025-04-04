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 | Berrak Arican

ABD'de ilk kez bir Türk bu görevde! Donald Trump'tan Mehmet Öz'e yeni iş

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Kalp Cerrahı Mehmet Öz'e Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğü görevi verdi. ABD Senatosu da onayladı.

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ABD'de ilk kez bir Türk bu görevde! Donald Trump'tan Mehmet Öz'e yeni iş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 09:02

ABD'de ilk kez bir Türk Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğü görevine getirildi. Türk Kalp Cerrahı Mehmet Öz, ABD Senatosu'ndan onayı aldı. Senatoda yapılan oylamada Öz'e, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu çıktı. Böylelikle ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

ABD'de ilk kez bir Türk bu görevde! Donald Trump'tan Mehmet Öz'e yeni iş

CMS NEDİR?

CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor. ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.

SAĞLIKTA ÇALKANTILI DÖNEM

ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

ABD'de ilk kez bir Türk bu görevde! Donald Trump'tan Mehmet Öz'e yeni iş

CMS HEDEFLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında Öz, ABD'de sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine dikkati çekmişti.

Öz, "Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır." demişti.

Bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü'nden bahseden Öz, yönetmek istediği CMS kurumunun hedeflerini, bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini vurgulamıştı.

ABD'de ilk kez bir Türk bu görevde! Donald Trump'tan Mehmet Öz'e yeni iş

TÜRK KALP CERRAHI MEHMET ÖZ KİMDİR?

11 Haziran 1960 tarihinde ABD'nin Ohio eylaetine bağlı Cleveland kentinde dünyaya geldi. Mehmet Öz aslen Çerkes. Annesi Suna Öz ve babası Mustafa Öz, eğitimleri için 1955 yılında Konya'dan ABD'ye yerleşti. 'Seval' ve 'Nazlım' adında iki kardeşi bulunuyor.

Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı.

Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypas.

ABD'de ilk kez bir Türk bu görevde! Donald Trump'tan Mehmet Öz'e yeni iş

Forbes dergisi tarafından 2011 yılının en etkili 3. kişisi seçildi. Hippocrates Magazin dergisi tarafından 'Yılın Doktoru', Healthy Living Magazine dergisi tarafından 'Milenyum'un İyileştiricisi', New York Magazin dergisi tarafından 'Yılın En İyi Doktoru', World Economic Forum tarafından 'Yarının Küresel Lideri' seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında 'Yılın Türk-Amerikalısı' seçildi.

Mehmet Öz, 2022 yılı itibarıyla Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde cerrah olarak hayatını sürdürüyor.

1985 yılında Lisa Lemole (d.1963) ile evlendi. Çiftin; 'Daphne Nur', 'Anabella Sezen', 'Zoe Yasemin', 'Oliver Mustafa' adında dört çocuğu bulunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz, Donald Trump'ın kabinesinde mi?
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi. Öz kardeşlerin babası Prof.Dr. Mustafa Öz Konya'nın Bozkır ilçesinden.
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