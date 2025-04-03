Trump'ın yeni gümrük vergilerinden en çok hangi ülke etkilenecek? Amiral gemisi markalar zor duruma düşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergi tariflerinden en çok Avrupa'nın etkileneceği konuşulurken uzmanlar hangi ülkenin en çok etkileneceğine dair açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump 'Kurtuluş Günü' olarak tanımladığı 2 Nisan günü yeni gümrük vergi tariflerini dünyaya duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleri, Trump'ın yeni vergilerinin 'dünya ekonomisine darbe' olduğunu belirtirken uzmanlar da tarifelerden en çok Avrupa ekonomisinin etkileneceğini açıkladı.

VERGİ TARİFELERİNDEN EN ÇOK ALMANYA ETKİLENECEK

İngiliz medyasından The Mirror'ın haberine göre, Trump'ın tam kapsamı gizli kalan vergi tarifleri, büyük bir ekonomik hasara yol açacak. Trump, bu vergilerle 'tüm ülkeleri' hedef alacağını söylerken uzmanlar en çok etkilenecek ülkenin ise Almanya olduğunu belirtti.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Almanya'da, Trump'ın yeni gümrük vergileri tarifelerinin büyük bir yıkıma yol açacağı ifade edildi. Tedarik zinciri yönetimi firması OCI'nin Grup CEO'su Oliver Chapman, Almanya'nın birinci sınıf sanayisinin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

ALMANYA'NIN AMİRAL GEMİLERİ SALLANACAK

Chapman, Trump'ın bu vergilerle ABD halkının yerli üretim araç satın almasını sağlama çabasının 'Almanya'nın iki amiral gemisi otomobil markası BMW ve Mercedes-Benz'in 2 Nisan'da önemli zorluklarla karşılaşacağı' demek olduğunu söyledi.



CEO Chapman, "ABD, BMW ve Mercedes-Benz'in büyük bir ithalatçısıdır. Sürekli olarak bu markaların en büyük iki alıcısından biri olarak yer alır ve düzenli olarak Çin ile yer değiştirir. Çarşamba günü verilen kararlar her iki otomobil üreticisini de önemli ölçüde etkileyebilir." dedi.

TRUMP'IN YÜZDE 46'YA VARAN VERGİLERİ

ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergileri kapsamında en yüksek gümrük vergisi oranı yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam'a uygulanacak. AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirilirken, Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.