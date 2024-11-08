ABD’de koltuk savaşları başladı: Yeni Kabine için ilk kriz 

08 Kasım 2024 13:12 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:15

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesi kesinleşir kesinleşmez Mar-a-Lago’da hareketlilik başladı. Seçim zaferinin ardından, Trump’ın çevresinde kimlerin hangi görevlere getirileceği konuşulmaya başlandı. Mar-a-Lago'daki görüşmeler, Trump'ın seçim sonrasında oluşturmayı planladığı yeni kadro için kıyasıya bir rekabete dönüştü.

Florida’nın Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago Kulübü, çarşamba gecesi dolup taştı. Trump'ın sıkça oturduğu özel bölmeye yakın masalar kapmak isteyenler arasında adeta bir mücadele vardı. Kulis bilgilerine göre ünlü isimler kulüpte boy gösterdi; Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard ve yakın dostu iş insanı Tom Barrack da bu isimler arasındaydı.





Trump’ın uzun süredir danışmanlığını yapan Howard Lutnick, seçim öncesinde belirli isimleri listelemişti, ancak Trump’ın Lutnick’in önerilerine ne kadar bağlı kalacağı bilinmiyor. Kabinede yer almak isteyen adaylar, Trump ile yüz yüze görüşebilmek için Florida’ya uçak bileti ayırdı. Telefon diplomasisi de hız kazandı; adaylar, üst düzey görevler için kendi aralarında ittifaklar kurarak Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor.

Koltuk savaşının ilk kazananı: Susie Wiles Yeni Genel Sekreter

Trump, kampanya yöneticisi Susie Wiles’ı yeni genel sekreter olarak atayarak önemli bir görevi netleştirdi. Wiles, Trump’ın en disiplinli seçim kampanyasını yönetmesiyle biliniyor. Genel sekreterlik için yarışan bir diğer isim ise Brooke Rollins’ti. Ancak Rollins, Wiles ile doğacak güç mücadelesi nedeniyle adaylıktan çekildi. Rollins’in yine de Trump yönetiminde bir görev alması bekleniyor.

Trump, 2016'daki geçiş sürecinden farklı olarak, bu kez hızlı hareket etmeye özen gösterdi. Yeni genel sekreterin atanmasıyla Trump, hem işleyişin merkezinde bir güç odağı oluşturmayı hem de adaylarla birebir ilgilenmek yerine talepleri bu merkezde toplamayı amaçlıyor. Yine de Trump, son günlerde önemli görevler için bizzat adayları aramaktan geri kalmıyor.

Trump, kabinesini oluştururken son iki yılda yanında duranları ödüllendirmek istiyor. Özel sohbetlerinde, fikir ayrılıkları olsa bile, kendisine sadık kalan isimleri göz ardı etmeyeceğini açıkça belirtti.