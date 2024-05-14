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ABD'de korkunç kaza! 8 ölü, 8 yaralı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 20:01 - Güncelleme : 14 May 2024 20:07

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan otobüs ile kamyonet birbirine girdi. Çarpışma sonrası 8 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. 

ABD'nin Florida eyaletindeki Dunnellon'da bulunan Cannon Farms'a tarım işçilerini götüren bir otobüs, sabahın erken saatlerinde bir kamyonetle çarpıştı.

Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de ağır yaralandı.

ABD'de korkunç kaza! 8 ölü, 8 yaralı  - 1. Resim

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, otobüste toplam 53 kişi bulunurken kazada 37 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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