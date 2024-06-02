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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Haziran 2024 14:57 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:57
ABD&#039;de silahlı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memurları olay yerine giderken, hastane personeli çok sayıda kişinin kurşunla yaralanmış halde acil servise geldiğini bildirdi.

Fox News'in haberine göre polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN YAKALANAMADI

Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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