ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Haziran 2024 14:57 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:57
ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memurları olay yerine giderken, hastane personeli çok sayıda kişinin kurşunla yaralanmış halde acil servise geldiğini bildirdi.
Fox News'in haberine göre polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.
SALDIRGAN YAKALANAMADI
Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı