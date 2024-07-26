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ABD’de sürpriz gelişme: Trump ve Netanyahu görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 20:30 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 20:34

ABD Başkan Trump ve Netanyahu, Florida’da bir araya geldi. Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. 

ABD’de sürpriz gelişme: Trump ve Netanyahu görüştü! - 1. Resim

“SİZİ ÖZLEDİK”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.

ABD’de sürpriz gelişme: Trump ve Netanyahu görüştü! - 2. Resim

Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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