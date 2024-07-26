ABD’de sürpriz gelişme: Trump ve Netanyahu görüştü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 20:30 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 20:34
ABD Başkan Trump ve Netanyahu, Florida’da bir araya geldi. Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
“SİZİ ÖZLEDİK”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.
Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı