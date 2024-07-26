ABD’de sürpriz gelişme: Trump ve Netanyahu görüştü!

26 Temmuz 2024 20:30 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 20:34

ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

“SİZİ ÖZLEDİK”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.

Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.