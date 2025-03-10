Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD'de uçak faciası: Havalandıktan sonra çakıldı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde küçük uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Bölgede panik yaşanırken, kazada birden fazla kişinin yaralandığı öğrenildi. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 01:29

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletinde Beech A36TC Bonanza tipi bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. "N347M" tescilli olduğu belirtilen uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazada birden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

KAPISI AÇIK UÇAK HAVADA KONTROLDEN ÇIKTI

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, pazar günü öğleden sonra havalanan Beechcraft A36TC tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra kapısının açık olduğunu fark etti. Pilotun hemen geri dönerek iniş yapmak istediği ancak açık kapının yol açtığı şiddetli rüzgar sesi nedeniyle hava trafik kontrolüyle bağlantıda zorluk yaşadığı aktarıldı.

"ÇEKİLİN! UÇAK OTOPARKIN AĞAÇLIK ALANINA DÜŞTÜ..."

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre, pilotun acil iniş talebi sırasında telsiz irtibatı kesildi. Kontrolörlerden biri, "Çekilin... Uçak terminalin hemen arkasındaki otoparkın ağaçlık alanına düştü" ifadeleriyle kazayı raporladı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR YANDI

Fairview Drive ile Meadowview Court arasında bulunan otoparka sert iniş yapan uçak, yere çakılır çakılmaz alev aldı. Patlama etkisiyle park halindeki birçok araç da yanmaya başladı. Kaza sonrası olay yerine hızla ambulanslar, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı olduğunu, bazılarının yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

HUZUREVİ YAKININDA DEHŞET

Uçağın düştüğü otoparkın, Lancaster Havaalanı’na yalnızca iki sokak mesafede olduğu ve Fairview Meadows isimli bir huzurevine hizmet verdiği belirtildi.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.