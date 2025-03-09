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 | Baran Aksoy

Suriye'de son durum | ABD ve Rusya'dan BM'ye Suriye çağrısı

Son dakika haberi: Suriye'de Lazkiye bölgesinde artan çatışmalar ölü sayısı bini aşmış durumda... ABD ve Rusya da Suriye'de şiddetin tırmanması üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni yarın toplantıya çağırdı.

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Suriye'de son durum | ABD ve Rusya'dan BM'ye Suriye çağrısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 23:51

Suriye'nin Lazkiye kenti ve çevresindeki çatışmalarda can kaybı artmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı bini aşmış durumda. Hayatını kaybedenler arasında 700’den fazla sivilin yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi. Çatışmalarda Esad yanlısı gruplardan 148, Suriye hükümet güçlerinden ise 125 kişinin öldüğü bildirildi.

Lazkiye ve çevresindeki olayların, Esad rejimi yanlısı unsurların güvenlik güçlerine saldırmasıyla başladığı öne sürülüyor. Saldırının ardından Suriye ordusu, yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus’a gönderdi ve Esad yanlılarını yakalamak için operasyon başlattı.

ABD VE RUSYA, BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Bölgede artan şiddet olaylarının ardından ABD ve Rusya'dan hamle geldi. İki ülke de BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

AHMED ŞARA: SİVİLLERE ZARAR VEREN HERKES HESAP VERECEK!

Öte yandan Ahmed Şara, akşam saatlerinde Lazkiye kenti ve çevresindeki şiddet olaylarına ilişkin bir video yayınladı. Suriye'nin iç savaşa çekilmesi girişimleriyle karşı karşıya olduklarını belirten Şara, "Eski rejimin kalıntılarının teslim olmaktan başka seçeneği yok. Sivillere zarar veren herkes hesap verecek. Dışarıdan ya da yerel giçbir gücün Suriye'yi kaosa ya da iç savaşa sürüklemesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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