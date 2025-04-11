ABD'de üst üste uçak kazaları: Cessna 310 havaalanı yakınına düştü!

CESSNA 310 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Cessna 310, performansı, çok yönlülüğü ve ayırt edici tasarımıyla bilinen klasik bir çift motorlu uçaktır. İlk olarak 1950'lerde tanıtılan Cessna 310, hız, menzil ve güvenilirliğin birleşimi nedeniyle özel pilotlar, charter operatörleri ve iş seyahatindekiler arasında hızla popüler bir seçim haline geldi. Şık, alçak kanatlı tasarımı ve güçlü motorlarıyla Cessna 310, olağanüstü bir uçuş deneyimi sunarak onu iyi tasarlanmış, yüksek performanslı bir uçağı takdir edenler arasında favori haline getiriyor. Cessna 310'un tanımlayıcı özelliklerinden biri, her biri 260 beygir gücü sağlayan ikiz Continental O-470 motorunun mümkün kıldığı etkileyici hızı ve menzilidir. Bu güçlü kurulum, Cessna 310'un yaklaşık 190 knot hızlarda ve yaklaşık 900 deniz miline kadar menzilde seyretmesini sağlar. Uçağın verimli tasarımı ve yakıt kapasitesi, ister iş ister eğlence amaçlı olsun, uzun mesafeli seyahatler için idealdir ve pilotlara önemli mesafeleri kolaylıkla kat etme olanağı sunar.