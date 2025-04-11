ABD'de üst üste uçak kazaları: Cessna 310 havaalanı yakınına düştü!
ABD'de 3 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü. Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer ve polis olayla ilgili açıklama yaptı. Uçağın Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na doğru gittiğini bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, kalkıştan yaklaşık 20 sonra havaalanı yakınlarında düştü.
ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında havaalanı yakınlarında düştü. Polis kazanın ardından, "Bu sabah erken saatlerde toplumumuzda bir uçak kazasının meydana geldiğini üzülerek doğruluyoruz" açıklamasını yaptı.
20 DAKİKA HAVADA KALDI
Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer ise yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Devam eden soruşturmalar sırasında, ilgili ailelere karşı sabır ve saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.
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Yetkililer, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkış yapan uçağın Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na doğru gittiğini bildirdi.
Cessna 310, performansı, çok yönlülüğü ve ayırt edici tasarımıyla bilinen klasik bir çift motorlu uçaktır. İlk olarak 1950'lerde tanıtılan Cessna 310, hız, menzil ve güvenilirliğin birleşimi nedeniyle özel pilotlar, charter operatörleri ve iş seyahatindekiler arasında hızla popüler bir seçim haline geldi. Şık, alçak kanatlı tasarımı ve güçlü motorlarıyla Cessna 310, olağanüstü bir uçuş deneyimi sunarak onu iyi tasarlanmış, yüksek performanslı bir uçağı takdir edenler arasında favori haline getiriyor. Cessna
310'un tanımlayıcı özelliklerinden biri, her biri 260 beygir gücü sağlayan ikiz Continental O-470 motorunun mümkün kıldığı etkileyici hızı ve menzilidir. Bu güçlü kurulum, Cessna 310'un yaklaşık 190 knot hızlarda ve yaklaşık 900 deniz miline kadar menzilde seyretmesini sağlar. Uçağın verimli tasarımı ve yakıt kapasitesi, ister iş ister eğlence amaçlı olsun, uzun mesafeli seyahatler için idealdir ve pilotlara önemli mesafeleri kolaylıkla kat etme olanağı sunar.