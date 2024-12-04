ABD'de yamyam dehşeti! Komşularının önünde çiğ çiğ yedi

04 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:45

ABD'nin Ohio eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Alexis Ferrell adlı bir kadın, sokakta yakaladığı savunmasız bir kediyi önce ayağıyla başını ezerek öldürdü, ardından komşularının gözü önünde çiğ çiğ yedi.

ABD'nin Ohio​ eyaletinde meydana gelen olayda kimlik bilgileri Allexis Ferrell olarak açıklanan 27 yaşındaki kadın, ayağıyla kafasını ezerek öldürdüğü kediyi komşularının önünde çiğ çiğ yemekle suçlanıyor. Allexis Ferrell'in Ohio'da çıkarıldığı mahkemede hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. ELLERİNDE, YÜZÜNDE VE AYAKLARINDA KAN İZLERİ GÖRÜLDÜ Ferrell’ın ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği, olaya tanık olan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin kadının ellerinde, yüzünde ve ayaklarında kan izleri gördüğü belirtildi. Ferrell'ın ayrıca daha önce çocuk istismarı suçundan denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay daha hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. İlgili Haberler Bebeğini 3 yıl boyunca çekmecede tutmuştu! Cani annenin cezası belli oldu Hayatta kalmak için birbirlerini yediler! Korku evinin son hali dehşete düşürdü