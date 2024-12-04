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ABD'de yamyam dehşeti! Komşularının önünde çiğ çiğ yedi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
04 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:45

ABD'nin Ohio eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Alexis Ferrell adlı bir kadın, sokakta yakaladığı savunmasız bir kediyi önce ayağıyla başını ezerek öldürdü, ardından komşularının gözü önünde çiğ çiğ yedi.

ABD'nin Ohio​ eyaletinde meydana gelen olayda kimlik bilgileri Allexis Ferrell olarak açıklanan 27 yaşındaki kadın, ayağıyla kafasını ezerek öldürdüğü kediyi komşularının önünde çiğ çiğ yemekle suçlanıyor. 

Allexis Ferrell'in Ohio'da çıkarıldığı mahkemede hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. 

ABD'de yamyam dehşeti! Komşularının önünde çiğ çiğ yedi - 1. Resim

ELLERİNDE, YÜZÜNDE VE AYAKLARINDA KAN İZLERİ GÖRÜLDÜ

Ferrell’ın ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği, olaya tanık olan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin kadının ellerinde, yüzünde ve ayaklarında kan izleri gördüğü belirtildi. 

Ferrell'ın ayrıca daha önce çocuk istismarı suçundan denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay daha hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

ABD'de yamyam dehşeti! Komşularının önünde çiğ çiğ yedi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
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