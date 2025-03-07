ABD'de yapay zekayla 'Hamas destekçisi öğrenci' avı: Vizelerini iptal edecek

ABD bu kez ülkesindeki Hamas destekçilerini hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ı destekleyen yabancı öğrencilerin yapay zekayla tespit edileceğini ve vizelerinin iptal edileceğini açıkladı.

ABD, İsrail'e verdiği desteği ülke içinde yaptığı ayrımla da ortaya koydu. Artık ABD'de yaşayan ve Hamas'ı destekleyen öğrencilerin vizeleri iptal edilecek. Konuya ilişkin açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X platformundan yaptı. Rubio, Hamas'ı "terörist organizasyon" olarak nitelendirerek, "Bu tür gruplara destek verenler ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. ABD'nin teröristleri destekleyen yabancı ziyaretçilere karşı sıfır toleransı vardır." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/SecRubio/status/1897776709778211044

Axios'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kıdemli yetkililer, Rubio'nun bu konuda bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Yetkililer, önceki ABD yönetiminin bu durumu görmezden geldiğini ve kimsenin vizesinin iptal edilmediğini söyledi.

YAPAY ZEKA İNCELEMELERİ BAŞLADI

Rubio'nun planı kapsamında, yapay zeka destekli bir sistemle yabancı öğrencilerin sosyal medya hesaplarının inceleneceği belirtildi. Yetkililere göre, 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili "Hamas'a destek veren" ifadeler tespit edilirse vize reddi, iptali veya sınır dışı kararı alınabilecek. Ayrıca, İsrail karşıtı protestolar ve Yahudi öğrencilerin açtığı davalar da analiz edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine yönelik yasal zemini güçlendiren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.