İsrail, işgali yapay zeka ile sürdürüyor! Filistinliler için yeni tehlike

İsrail ve Gazze arasında 15 ayın ardından ateşkes yapılsa da zulüm sona ermedi. İsrail yeni bir casusluk yoluyla Filistinlilerin kayıtlarını ele geçirmeye başladı. İsrail'in ChatGPT benzeri güçlü bir yapay zeka aracı kullandığı belirtildi.

İsrail'in toplu katliamları ateşkes sayesinde sona erse de ne Gazze'de ne de Batı Şeria'da zulüm bitti. İsrail güçleri bu kez siber casuslukla Filistinlilerin kayıtlarını ele geçirmeye başladı. İşgal artık yapay zeka ile ilerliyor. The Guardian'ın haberine göre, İsrail-Filistin ortak yayını +972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call ile ortaklaşa bir soruşturma yürütüldü ve siber casusluk gün yüzüne çıktı.

YAPAY ZEKA ARAPÇA KONUŞMALARI ANLIYOR

Birlik 8200, işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği gözetleme faaliyetleri sayesinde büyük hacimli telefon konuşmaları ve mesajları kullanarak Arapça konuşulanları anlamak için bir yapay zeka geliştirdi. Bu birim, izlenen kişiler hakkındaki soruları cevaplayabilen, izleme verilerine ilişkin içgörüler sağlayabilen sofistike bir chatbot benzeri araç oluşturmak için bu modeli ortaya koydu.

Birimin hazırladığı yapay zekanın yetenekleri açısından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile kıyaslanabilecek olan dinleme ajansı, Gazze'deki katliamların ardından daha hızlı geliştirildi. Fakat konuşlandırılıp konuşlandırılamadığı henüz bilinemiyor.

''BİZDEN NEFRET EDEN LEHÇELERE ODAKLANIYORUZ”

Proje hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, Guardian'a yaptığı açıklamada, bu geniş iletişim havuzunun Lübnan ve Filistin lehçelerindeki konuşmaları da içerdiğini söyledi.

Sayedoff sunumunda LLM'yi oluşturan ekibin “Sadece bizden nefret eden lehçelere odaklanıyoruz” dediğini aktardı.

''İSTİLACI VE İNSAN HAKLARIYLA BAĞDAŞMIYOR''

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Campbell, İsrail'in yapay zeka casusluğunun 'istilacı ve insan haklarıyla bağdaşmaz' olduğunu belirtti. Campbell, işgalci bir güç olarak İsrail'in Filistinlilerin mahremiyet haklarını korumakla yükümlü olduğunu söyledi.

Campbell, “Suç işlediğinden şüphelenilmeyen kişilerden alınan son derece kişisel verilerin, daha sonra şüphe oluşturmaya yardımcı olabilecek bir aracı eğitmek için kullanılmasından bahsediyoruz” dedi.

YAPAY ZEKAYI SİLAH HALİNE GETİRMEK

Filistinli bir dijital haklar ve savunuculuk grubu olan 7amleh'in direktörü Nadim Nashif de Filistinlilerin “İsrail'in laboratuvarında bu teknikleri geliştirmek ve yapay zekayı silah haline getirmek için denekler haline geldiklerini belirtti.

Nashif, tüm bunların "bu teknolojilerin bir halka hükmetmek, hayatlarını kontrol etmek için kullanıldığı bir apartheid ve işgal rejimini sürdürmek amacıyla yapıldığını" dile getirdi.