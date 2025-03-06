Gazze'de yıkımın ortasında toplu iftar sofrası!

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, Ramazan ayının manevi atmosferini, savaşın acımasız izlerini taşıyan enkaz yığınları arasında kurdukları iftar sofralarıyla yaşatmaya çalışıyor. Zorlu yaşam koşullarına rağmen bir araya gelen Gazzeliler, toplu iftar sofralarında oruçlarını açarak dayanışma ve umut mesajı verdi…

Filistinliler, Gazze Şeridi’nde enkazların arasına kurdukları iftar sofraları ile toplu şekilde oruçlarını açtılar. Mısır merkezli bir sivil toplum kuruluşunun organize ettiği bu anlamlı iftar etkinliği, savaşın gölgesinde kalan insanlara bir nebze olsun moral ve motivasyon kaynağı oldu. Renkli görüntülere sahne olan iftar sofralarında çocuklar, yaşlılar ve kadınlar bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Sivil toplum kuruluşunda görevli olan Shahada Suleiman, "Bu mübarek ayın altıncı gününde, Mısır’ın desteğiyle yaklaşık 2 bin kişiyi hedefleyen en büyük toplu iftarı düzenliyoruz. Bu etkinliği, kıtlık günlerine tanıklık eden insanları yaşadıkları savaş ve üzüntü atmosferinden çıkarmak için düzenliyoruz" dedi.