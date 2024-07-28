ABD'de yeni bir 'dil'in geliştiği ortaya çıktı

28 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:50

ABD'de yeni bir dil gelişti. İspanyolca ve İngilizce konuşanların kültürel kaynaşması sonucu Miami'de yeni bir lehçe ortaya çıktı.

Bu lehçe, İspanyolca konuşulan ülkelerden Güney Florida'ya onlarca yıl süren göç sonucu ortaya çıkan, İngilizcenin İspanyolcadan etkilenen bir lehçesi olarak türedi.

ABD'DE YENİ BİR DİL TÜREDİ

ABD'deki en iki dilli şehirlerden biri olan Miami, çoğunluğu Hispanik ve Latin kökenlilerden oluşan bir nüfusa sahip.

Son yıllarda, İspanyol dilleri Amerikan İngilizcesi ile karıştı ve bu da kendi ifadelerinden oluşan yeni bir lehçenin doğmasını sağladı.

Miami'deki Florida Uluslararası Üniversitesi'nden dilbilimciler, ortaya çıkan bu yeni lehçe hakkında, dilsel gelişimin, insan dillerinin tarihsel ve toplumsal koşullar karşısında nasıl sürekli şekil değiştirdiğinin mükemmel bir örneği olduğunu söyledi.

Florida Uluslararası Üniversitesi Kentsel Çevrede Beşeri Bilimler Merkezi Direktörü Profesör Phillip M. Carter, IFLScience'a yaptığı açıklamada, "Tüm kelimelerin, lehçelerin ve dillerin bir tarihi vardır." ifadelerini kullandı.

Carter, “Miami'de İngilizce konuşmanın birçok yolu var. Son 10 yıldır incelediğimiz çeşitlilik, Güney Florida'da Latin kökenli çoğunluklu topluluklarda doğan insanların ana dil çeşitliliğidir. Çeşitlilik, bazı benzersiz ancak nihayetinde önemsiz telaffuzlar, bazı önemsiz dil bilgisi farklılıkları ve Güney Florida'da uzun süredir var olan İspanyolca'nın etkisi altındaki kelime farklılıkları ile karakterize edilir,” diye de ekledi.

İSPANYOLCA VE İNGİLİZCE KARIŞIMI BİR DİL

Bu yeni lehçe, İspanyolca deyişlerin bazı yönlerini alıp bunları doğrudan İngilizceye çeviriyor ve aynı zamanda cümlenin mevcut İspanyolca yapısını koruyor. Dilbilimciler buna calque diyor.

Bu yeni lehçe yalnızca iki dilli konuşmacılar tarafından benimsenmedi. Dilbilimciler, belirli ifadelerin ana dili İngilizce olan konuşmacılar tarafından da benimsendiğini fark etti.

2022'de Carter ve dilbilimci Kristen D'Allessandro Merii, Güney Florida'da konuşulan İngilizcede İspanyolca kökenli dilleri belgelemek için bir çalışma yürüttüler. Güney Florida'nın ötesindeki ulusal bir gruptan da benzer bir görevi yerine getirmeleri istendi.

Çalışma, Miami'de yaşayan 33 kişiye - birinci nesil Kübalı Amerikalılar, ikinci nesil Kübalı Amerikalılar ve Kübalı olmayan Hispanikler de dahil olmak üzere - yeni lehçenin tipik 50'den fazla cümlesi hakkında ne düşündüklerini sormaktan oluşuyordu. Cümleler daha sonra "mükemmel", "tamam", "tuhaf" veya "korkunç" gibi duyulup duyulmadıklarına göre derecelendirildi.

Bulguları, lehçenin Miami'dekilere genellikle "doğal" geldiğini, ancak bölge dışında yaşayan insanların bunu önemli ölçüde daha yabancı bulduğunu gösterdi.

Lehçelerin, lehçeyi konuşmayan insanların onu dilbilgisi kurallarına aykırı bulmasına kadar ince farklılıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı anlaşıldı.