ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı: Onlarca ceset arasında Rus sporcular da var! Ürpertici ses kaydı ortaya çıktı

30 Ocak 2025 16:02 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:20

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan bir yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı ve Potomac Nehri'ne düştü. 60 yolcu, 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter kazasının ardından çok sayıda ceset nehirden çıkarıldı, henüz kurtarılan kimsenin olmadığı belirtildi. Uçakta şampiyon Rus sporcuların da olduğu açıklandı. Kremlin'den açıklama geldi. Pilotlara ait ürpertici ses kaydı da ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. 60 yolculu, 4 mürettebatlı uçak ile 3 askeri personeli taşıyan helikopter çarpıştı. Yolcu uçağının inişi sırasında gerçekleşen kazanın ardından uçak ile helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadı fakat nehirden en az 30 ceset çıkarıldı.

İşte havada yaşanan faciadaki son dakika gelişmeleri...

GÖKYÜZÜNDE PATLAYAN 'BÜYÜK ATEŞ TOPU'

Potomac Nehri kıyısında yaşayan bir görgü tanığı, dün gece Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınlarında bir askeri helikopterin American Airlines uçağıyla çarpışması sonucu gökyüzünde "büyük bir ateş topu" patladığını gördüğünü anlattı. CNN'e yaptığı açıklamada, "Sola baktığımda büyük bir ateş topu ve ardından nehre doğru düşen bir enkaz gördüm" dedi.

30'DAN FAZLA CESET ÇIKARILDI

NBC Washington'a konuşan iki kaynak, gece yaşanan hava felaketinin ardından Potomac Nehri'nden 30'dan fazla cesedin çıkarıldığını söyledi.

ÜRPERTİCİ SES KAYDI

Hava trafik kontrolünden gelen tüyler ürpertici ses kaydı, uçuş güvenliği kurumunun American Airlines'a ait bir jet ile Blackhawk askeri helikopteri arasında havada meydana gelen korkunç çarpışmayı bildirdiği anı kaydetti.

Yayınlanan konuşmalarda, uçuş trafiği kontrollerinin uçağın pilotuna, 33 numaralı piste inmek için ayarlama yapıp yapamayacaklarını sordu. Kayıtlarda pilotun "Evet, 33'e inebiliriz" cevabını verdiği duyuldu.

Birkaç dakika sonra uçuş trafiği kontrolörleri, helikoptere tesliz ulaşarak uçağın görüş alanında olup olmadığını sordu. Kısa bir sürenin ardından telsizde soluk bir sesle "Bunu gördünüz mü?" denildiği işitildi.

KREMLİN, ABD İLE İLETİŞİME GEÇMEYECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düştüğü kazada Rus vatandaşlarının da öldüğünü açıklarken, Washington yönetimiyle üst düzeyde temasın planlanmadığını söyledi.

ŞAMPİYON RUS SPORCULAR UÇAKTAYDI

Düşen yolcu uçağında dünya şampiyonu buz pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov da vardı. 55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994 yılında artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu kazanmıştı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ENGEL

DC İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly Sr., "Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz soğuk bir yüzeyde kurtarma çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çok fazla rüzgar var. Çok sert bir rüzgar var." dedi.

FBI: TERÖR ŞÜPHESİ YOK

FBI kazada terör şüphesiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunamadığını açıklarken ABD medyası düşen uçağın enkazının görüntülerini yayınladı.

AMERICAN AIRLINES'TAN İLK AÇIKLAMA

American Airlines CEO'su Robert Isom, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketinin Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında düşen CG 700 uçağıyla ilgili federal soruşturmaya "tam işbirliği" yaptığını söyledi.

JD VANCE: LÜTFEN DUA EDİN!

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kazayı doğrulayarak, “Lütfen bu akşam Reagan Havalimanı semalarında meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz, ancak şimdilik en iyisini umalım” ifadelerini kullandı.

18 CESET ÇIKARILDI

İlk müdahale ekipleri, kazanın ardından Potomac Nehri'nden 18 ceset çıkardı. CBS News, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde henüz kurtulan kimsenin olmadığını bildirdi.

''ÖLÜMLER VAR KURTULAN YOK''

Kolluk kuvvetlerinden bir kaynak CNN International'a yaptığı açıklamada ölümlerin doğrulandığını ancak kurtarma ekiplerinin henüz sudan kurtulan kimseyi çıkaramadığını söyledi.

DONALD TRUMP'TAN 'KULE' SUÇLAMASI

Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtti. Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.

Daha sonra Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, "Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi. Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

YETKİLİLER KAZAYI DOĞRULADI

American Airlines, Kansas'dan Washington DC'ye giden uçakta 60 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğuna dair haberleri doğruladı. Hava yolu şirketinden yapılan yazılı açıklamada "Uçaktaki yolcular ve mürettebat için endişe duyuyoruz. Yetkililerle temas halindeyiz ve acil müdahale çalışmalarına yardımcı oluyoruz. ifadeleri yer aldı.