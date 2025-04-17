ABD’de yolcu uçağına tavşan engeli: Korku dolu anlar!

ABD'de Denver'dan Edmonton'a giden bir yolcu uçağının motoruna kalkış sırasında bir tavşan girdi. United Airlines'a ait Boeing 737 tipi uçağın sağ motoru kısa süre sonra alev aldı. Alevleri gören yolcular panikle çığlık atarken, pilot acil durum çağrısı yaparak motoru kapattı ve 75 dakika sonra Denver'e güvenli bir iniş gerçekleştirdi…

ABD’de yolcu uçağının motoruna tavşan girdi. Denver-Edmonton seferini yapan yolcu uçağının motoruna tavşan girdi. Uçak motorunun alev almasının ardından acil iniş yaptı. United Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorlarından birine tavşan girdi. Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Motordan alev çıktığı gören yolcular paniğe kapılarak çığlık atmaya başladı.

YARALANAN OLMADI

Pilot, acil durum çağrısının ardından sağ kanattaki motoru kapatırken, 75 dakika sonra Denver’e acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken, olayda kimse yaralanmadı.

KALKIŞ SIRASINDA GİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı. Tavşanın uçağın kalkışı sırasında motora girdiği düşünülüyor.

Yolculardan Scott Wolff, "Bir patlama sesi ve uçakta şiddetli bir titreme hissettik, ancak yükselmeye devam ettik. Motordan alevlerin çıkması herkesi paniğe sürükledi" dedi.