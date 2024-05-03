ABD'deki Filistin protestolarında hareketli dakikalar: Aracı kalabalığa sürdü, ortalık karıştı

03 May 2024 12:26 - Güncelleme : 03 May 2024 12:41

İsrail ordusu ve Netanyahu arasında 'tehlikeli anlaşmazlık'

İsrail ordusu ve Netanyahu arasında 'tehlikeli anlaşmazlık'

ABD’nin Oregon eyaletindeki Portland Devlet Üniversitesinde, Filistin’e destek gösterisi düzenleyen protestocuların üzerine bir kişi aracını sürdü. Basına yansıyan görüntülerde, beyaz araçla protesto alanına hızla giren şüphelinin, kimseye çarpmadan önce son anda durduğu, göstericilerin de bu sırada bağırdığı görüldü.

Kendisine karşı koymaya çalışanlara biber gazı sıkan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Portland Polis Bürosundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu olay, 29 Nisan'dan bu yana kampüsteki kütüphanede eylemlerini sürdüren Filistin yanlısı göstericilerin polis tarafından dağıtılmasının ardından gerçekleşti. Polis, çıkan olaylarda 22 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Portland Devlet Üniversitesinde de ülkenin çeşitli üniversitelerinde olduğu gibi Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken, gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 2 binden fazla öğrenciyi gözaltına aldı.