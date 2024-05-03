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03 May 2024 12:26 - Güncelleme : 03 May 2024 12:41

ABD'deki Filistin protestolarında hareketli dakikalar: Aracı kalabalığa sürdü, ortalık karıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Portland Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi sırasında protestocuların üzerine araç sürüldü. Protestocuların müdahalesi sayesinde durdurulan aracın sürücüsü, olay yerinden kaçsa da polis tarafından yakalandı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD’nin Oregon eyaletindeki Portland Devlet Üniversitesinde, Filistin’e destek gösterisi düzenleyen protestocuların üzerine bir kişi aracını sürdü. Basına yansıyan görüntülerde, beyaz araçla protesto alanına hızla giren şüphelinin, kimseye çarpmadan önce son anda durduğu, göstericilerin de bu sırada bağırdığı görüldü.

ABD'deki Filistin protestolarında hareketli dakikalar: Aracı kalabalığa sürdü, ortalık karıştı - 1. Resim

Kendisine karşı koymaya çalışanlara biber gazı sıkan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ABD'deki Filistin protestolarında hareketli dakikalar: Aracı kalabalığa sürdü, ortalık karıştı - 2. Resim

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Portland Polis Bürosundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şüpheli gözaltına alındı.

ABD'deki Filistin protestolarında hareketli dakikalar: Aracı kalabalığa sürdü, ortalık karıştı - 3. Resim

Söz konusu olay, 29 Nisan'dan bu yana kampüsteki kütüphanede eylemlerini sürdüren Filistin yanlısı göstericilerin polis tarafından dağıtılmasının ardından gerçekleşti. Polis, çıkan olaylarda 22 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Portland Devlet Üniversitesinde de ülkenin çeşitli üniversitelerinde olduğu gibi Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

ABD'deki Filistin protestolarında hareketli dakikalar: Aracı kalabalığa sürdü, ortalık karıştı - 4. Resim

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken, gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

ABD'deki Filistin protestolarında hareketli dakikalar: Aracı kalabalığa sürdü, ortalık karıştı - 5. Resim

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 2 binden fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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