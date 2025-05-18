Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki 1 milyon Filistinliyi Libya'ya süreceği iddiası yalanlandı. Trablus Büyükelçiliği, haberin asılsız olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 09:18

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, NBC News'ün "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1 milyon kadar Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalıştığı" yönündeki haberi yalanladı. Büyükelçilik, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NBC News'in söz konusu haberinin yer aldığı paylaşımını alıntılayarak "Gazze sakinlerinin Libya'ya nakledileceği iddialarına ilişkin haber tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı

FİLİSTİNLİLER LİBYA'YA SÜRÜLECEK İDDİASI

NBC News'in 16 Mayıs'ta yayınladığı ve ismi açıklanmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, ABD hükümetinin, bir milyona yakın Filistinlinin kalıcı olarak Gazze Şeridi'nden Libya'ya yerleştirilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü.

Haberde, bu planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kişi ve ABD'li eski bir yetkilinin, Trump yönetiminin planı Libya liderliğiyle görüşülecek kadar ciddi bir şekilde değerlendirildiğini söylediği öne sürülmüştü.

ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı

ABD VE LİBYA ANLAŞMASI İDDİASI

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan söz konusu üç kişinin Filistinlilerin yerleştirilmesi karşılığında ABD'nin on yıldan fazla süredir dondurduğu milyarlarca dolarlık fonu Libya'ya serbest bırakabileceğini, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve İsrail yönetiminin görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini belirttiği iddiası yer almıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de yürek yakan görüntüler: Enkazlar arasında açlık savaşı!
Trump'tan kritik görüşme! Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de İsrail katliamlarında kaç kişi hayatını kaybetti?
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 53 bin 272’ye, yaralananların sayısı ise 120 bin 673’e yükselmişti.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.