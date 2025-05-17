Trump'tan kritik görüşme! Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta diplomasi trafiğini hızlandırıyor. Trump, önce Putin ardından Zelenskiy ile görüşeceğini, sonrasında ise NATO üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump:'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump "Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuşacağım. Ardından Zelenskiy ile birlikte NATO’nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim" dedi.

GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA YAPILDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler dün İstanbul’da, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Görüşmelerde 1000’e 1000 esir takası ve olası ateşkes adımları ele alınırken, liderler düzeyinde doğrudan görüşme ihtimali de gündeme geldi. Taraflar, sürecin devamı konusunda uzlaştı.